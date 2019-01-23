Как обстоит ситуация на национальных трассах к этому часу

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Национальная патрульная инспекция сообщает, что в некоторых регионах страны продолжаются снегопады. На данный момент все национальные трассы доступны, но движение на них затруднено из-за неблагоприятных погодных условий.

На национальных дорогах ведутся постоянные работы по уборке снега, обеспечивается дорожное движение. В течение последних 24 часов было задействовано 457 патрульных по всей стране, а также было освобождено 14 транспортных единиц, застрявших в снегу.

Несмотря на погодные условия, многие водители продолжают передвигаться с превышением скорости: за сутки более 100 водителей были наказаны за подобные нарушения. В то же время произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, 8 человек получили различные травмы.

В данной связи Национальная патрульная инспекция рекомендует участникам движения соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Водителей призывают быть особенно бдительными.

Узнать дополнительную информацию о дорожном движении на трассах можно на сайтах www.asd.md и www.mei.gov.md. Также работает круглосуточная “горячая” линия: 022-74-89-61, 022-22-55-30, 060477177.