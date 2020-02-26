Как оборудовать склад – советы, оборудование и инструменты для удобного хранения

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Хотите организовать настоящий склад у себя в мастерской, в гараже или в сарае на даче? Возьмите на вооружение принципы, по которым строятся настоящие промышленные склады – к бытовым помещениям они тоже применимы.

Каким должен быть идеальный склад

Главное требование к складу – вместительность. Чтобы добиться этого, нужно рационально использовать помещение. Типовая ошибка новичков – сделать систему хранения с чрезмерно глубокими полками. Вместо этого лучше сделать несколько узких рядов для хранения. Не бойтесь ставить высокие стеллажи – под потолком можно разместить редко используемые товары.

На складе должен царить порядок. Для этого каждую тару нужно маркировать. Подписывайте ящики и коробки достаточно крупным шрифтом, чтобы надпись была читаема даже на расстоянии пары метров.

Все полки и стеллажи должны быть крепко зафиксированы, чтобы работа на складе была безопасной. Обычно бытовые подсобные помещения оснащают стеллажами и системами хранения, которые монтируются прямо на стены.

Навигация по складу должна быть удобной и свободной. Вход на склад должен быть всегда свободен. Между стеллажами и шкафами должно быть достаточно места для тележки или тачки. Оптимальное расстояние между рядами для домашнего склада – 80-100 см.

Оснащение и инструменты для управления складом

Чем просторнее склад, тем сложнее в нем работать без надлежащего оборудования. В высоком помещении с пятиметровыми стеллажами вам обязательно потребуется подъемник. Он поможет вам быстро, легко и без риска для здоровья доставить ящики на верхние полки.

Если вещи, которые вы храните, нуждаются в определенном климате (например, семена и саженцы растений), вам потребуется климатическое оборудование. Идеально, когда подходящая температура и влажность поддерживается автоматически, без вашего участия. В этом вам помогут системы кондиционирования и увлажнения воздуха.

Даже небольшой склад предполагает работу с тяжелыми грузами. Чтобы не носить их вручную, вам потребуются тележки. На профессиональных складах наравне с ними используют погрузчики, штабелеры или радиоуправляемые шаттлы (они не требуют присутствия оператора).

Не экономьте на системе освещения. Хороший склад отличает яркий рассеянный свет. Если у вас небольшое помещение, стоит потратиться и сделать продуманную систему подсветки, выделяющую каждую полку – так вам проще будет найти нужный предмет, не напрягая глаза.