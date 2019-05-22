Как мы проиграли в холодной войне

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О роли США в установлении нового миропорядка

Сейчас в сетях специально обученные тролли глумятся над гражданами – мол, мы победили в войне, а живём гораздо хуже проигравших! Хорош парады проводить! Лучше помогите ветеранам!

Победили в 1945-м, проиграли в 1991-м

Есть, однако, и более циничные картинки. Выставляют портрет Сталина, а рядом фото, где изображены закрытые заводы, школы и больницы, нищие, разруха. Сталин якобы задаётся вопросом: «Не понял… а мы что, проиграли в войне?»

Отвечу кратко – да, проиграли!

Наши деды победили Запад в тяжёлой, горячей войне в 1945 году. А их сыновья и внуки, увы, проиграли Западу в холодной, пропагандистской войне в 1991 году. Вот и живём как проигравшие. И да, сегодняшние потери сопоставимы с теми, что были во время Великой Отечественной войны.

Кстати, немцы и японцы в 1945 – 1955 годах жили так же, как мы сегодня. Как и пристало жить проигравшим – в нищете!

Почему мы проиграли холодную войну? Как это было возможно? Был ли у СССР шанс на выживание?

Борьба смыслов

Нужно признать, что США удалось дискредитировать социализм и расколоть социалистический блок. И получилось это сделать после смерти И. Сталина.

Мощнейший удар по легитимности и святости коммунизма нанёс Н. Хрущёв своим докладом, разоблачающим культ личности Сталина, на XX съезде КПСС (25 февраля 1956 года).

будучи одним из ключевых сторонников репрессий, Никита Сергеевич умудрился обвинить во всём И. Сталина. Причины возникновения массовых репрессий в докладе объяснялись исключительно личностью Сталина. На него Хрущёв возложил ответственность и за неготовность к войне, жестокие поражения 1941 и 1942 годов.

Получалось, что социализм – это сплошные репрессии, гулаги, «голодоморы», рабский труд, огромные жертвы в войне, во главе которой находился неадекватный тиран! Никаких полётов в космос, атомных технологий, прорывов в науке, социальной сфере, повышения уровня жизни – ничего такого не было.

Удар Хрущёва был настолько серьёзным, что Л. Брежневу удалось лишь заморозить ситуацию, заложив двоемыслие, анекдоты на кухнях, сомнения в самой идее социализма! Советская гуманитарная наука так и не смогла ответить подобающим образом на все эти обвинения, создать понятные и убедительные смыслы для всех граждан, не могла чётко ответить на простые вопросы: «Что означали репрессии?», «Был ли в СССР геноцид, как утверждал А. Солженицын?» (кстати, он же на этом основании требовал от США нанесения ядерного удара по СССР!), «Был ли виноват Сталин в огромных потерях во времена ВОВ и в развязывании самой войны, как утверждал писатель В. Суворов?», «Есть ли у нас «тоталитаризм», как и в фашистской Германии, как утверждали Ханна Арендт и Збигнев Бжезинский?», «Имеем ли мы «подданническую политическую культуру», как убеждали американцы Алмонд и Верба?», «Сращивался ли социализм с капитализмом (а значит с частной собственностью, конкуренцией, многопартийностью и т. д.), как утверждали Э. Бернштейн и другие ревизионисты, и совместим ли он с ними?».

СССР замалчивал эти проблемы или освещал их фрагментарно, а западная политическая наука и советология каждый день производили новые концепты и смыслы. Это и «голодомор», и «тоталитаризм», и «азиатский социализм», и «госкапитализм», и «номенклатура как новый правящий класс» (Милован Джилас), и «вечная отсталость России», и «догоняющее развитие», и «соцлагерь – это страны второго мира». Про ВОВ уже молчим.

Тут вам и пакт Молотова – Риббентропа, и раздел Европы, и совместный парад вермахта и РККА в Бресте 22 сентября 1939 года, и Катынь, и Берлинская операция, где Жуков якобы угробил 300 000 человек, и всё что угодно!

Чего только стоит бред писателя Виктора Суворова, который утверждал, что по вине маршала Георгия Жукова 4 млн солдат попали в немецкие лагеря, что Гитлер чуть ли не жертва – начал якобы войну для того, чтобы обезопасить Третий рейх от неминуемой атаки Сталина.

И у граждан поначалу появились сомнения в правильности системы. А потом, в конце 80-х, – и разочарование, желание «реформирования социализма». Ореол сакральности стал с власти спадать. И с идеологии тоже.

Д. Фурман пишет об этом так: «Система погружается в старческий маразм. Правящий слой думает лишь о красивой жизни – дачах, машинах, поездках за рубеж. Идёт постепенная либерализация, но эта либерализация – не сознательное движение к демократии, а скорее прямое продолжение коррупции и олигархизации, доброта, порождённая старческим бессилием».

Кто бы мог подумать, что это приведёт к уничтожению социализма! И кто желал этого? Кто бы мог тогда предположить, что большинство этих концептов были откровенными фальсификациями!

Дальше Хрущёв нанёс удар и по социалистической системе на международном уровне. Ему удалось испортить отношения с Югославией, Китаем, Румынией, вывести войска из Австрии. Вначале Китай, потом Югославия, Румыния объявили о социализме с национальной спецификой – читай, независимой от Москвы.

Для Н. Чаушеску заигрывание с США закончилось революцией и расстрелом в 1989 году. Страна чудом не распалась, хотя была на грани потери Трансильвании.

В Югославии после смерти Б. Тито началась война с подачи того же Запада. Оно и понятно – СССР исчез, антисоветские соцстраны потеряли свою идеологическую значимость. Югославия благодаря своему уникальному геополитическому положению, огромной территории, большим залежам хрома была обречена. Страну разбомбили и расчленили в 1999 году, её третьего президента С. Милошевича сгноили в Гаагской тюрьме, где он скончался (как пишут в классических учебниках спецслужб) – от сердечного приступа. Правда, потом его оправдали посмертно.

«Лишь после 2000 года мы узнали, что восстания в Венгрии в 1956 году, в Чехии в 1968-м, движение «Солидарность» в Польше в начале 80-х – это были спецоперации ЦРУ при поддержке Ватикана. Как и «бархатные революции» в Польше, Чехословакии, Болгарии в 1989–1990 годах».

Экономическая агрессия

Вторая мировая война обескровила Европу и главным образом СССР. Потери были огромными, экономическая катастрофа поражала воображение. Однако для США война создала огромные преимущества. Кроме миллиардов долларов, полученных от продажи оружия, ленд-лиза, США получили контроль над Европой и, самое главное, над мировыми финансами.

В результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года, была установлена новая международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, которая сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». С тех пор доллар США стал одновременно мировым платёжным средством, что привело к появлению долларового стандарта международной валютной системы. Сама конференция положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), в которых у США была ключевая роль! СССР подписал соглашение, но не ратифицировал.

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил о временном запрете конвертации доллара в золото по официальному курсу для центральных банков. Проще говоря, доллар превращался в обычную бумажку. В США взамен доллара никто не мог получить золото, а экономика США просто не могла обеспечивать такие масштабы покрытия.

С каждого доллара США получали свою прибыль, что дало им возможность окончательно укрепиться на мировой сцене. А МВФ и МБРР помогал прогибать страны третьего мира, открывать их рынки, недра, скупать за гроши стратегические предприятия! Вследствие этого в середине XX века США принадлежало 70% всего мирового запаса золота. Любая попытка отказаться от доллара приводила к печальным последствиям в Ираке, Ливии и, возможно, в Румынии. СССР постоянно находился под санкциями.

В 1949 году был основан Координационный комитет по экспортному контролю (CoCom) – международная организация стран НАТО, которая контролировала экспорт в СССР и страны социалистического лагеря. Комитет составил широкий список запрещённых к экспорту товаров: оружие, высокотехнологичное оборудование, технологии, связанные с ядерной энергией, промышленные товары двойного назначения. Действовала структура вплоть до распада СССР!

США и их союзники неоднократно пытались подорвать нефтегазовую сферу Советского Союза (сегодня они уничтожили «Южный поток», бьют по «Северному потоку – 2»). Для этого НАТО наложило эмбарго на поставку труб, которые были необходимы для транспортировки газа в Европу. Всё это происходило в 1962 году. Санкции удалось обойти путём обмена газа на трубы. Подключились к сделке Великобритания, за ней Италия, позже и ФРГ.

К примеру, 1 февраля 1970 года было подписано историческое соглашение о поставке природного газа из СССР в Западную Германию. Соглашение предусматривало поставку в ФРГ в течение 20 лет природного газа в количестве не менее 52,5 млрд куб., начиная с 1973 года. Одновременно западногерманские фирмы «Маннесман» и «Тиссен» подписали отдельное соглашение на поставку 1,2 млн тонн труб большого диаметра для газопроводов в СССР. Это была сделка века.

Проще говоря, потуги США и немецких христиан-демократов провалились. Первый советский газ пришёл в ФРГ в 1973 году, что имело ключевое значение для этой страны из-за начала мирового нефтяного кризиса.

18 марта 1980 года Джимми Картер объявил запрет на продажу Советскому Союзу любых технологий. Таким образом, Советский Союз остался без множества полезных вещей, например компьютера Apple II Plus, созданного Стивом Джобсом вместе со Стивом Возняком.

Все ли советские граждане понимали, какие потери имел СССР от санкций и поправок типа Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) (Trade Act of 1974) США? Поводом к принятию поправки послужила в частности практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР.

США вводили санкции, в основном касавшиеся ограничения допуска товаров, производимых в данной стране мира, на американский рынок. Из-за отсутствия режима благоприятствования советский экспорт в США облагался пошлинами, в десять раз превышающими обычные.

США пытались наложить санкции и на магистральный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород для транзита российского газа в Европу. Но немцы и англичане встали на дыбы из-за огромных потерь. В дискуссии вступила сама премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Газопровод был построен в 1983 г. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с Ужгородом на Западной Украине. Его общая протяжённость – 4451 км, мощность – 32 млрд куб. газа в год.

Кто мог в 1980-х годах предположить, что мировой обвал цен на нефть был запланированной акцией саудитов и США? А ведь к 1986 году цена упала до $10 за баррель и ниже (около $20 по нынешнему курсу).

Когда Россия сопротивлялась бомбардировкам Югославии, цена на нефть снова упала до $10 за баррель, что привело к кризису в РФ в 1998 г. и обвалу рубля.

Вы скажете – перепроизводство нефти, энергосберегающие технологии… Возможно. Правда, в 1990-х цена удвоилась – $18! А 4 июля 2008 г. цены на нефть марки Brent достигли исторического максимума – $143,95.

Здесь только сотая часть той масштабной экономической войны против СССР. И тем не менее система функционировала и могла выжить… Напомним, что после ВОВ СССР оплатил проценты по ленд-лизу, простил Венгрии, Румынии, ГДР часть репараций, кредитовал и поддерживал финансово десятки стран – Кубу, Вьетнам, Египет, Лаос и т. д.! А концу 1980-х у СССР был второй объём ВВП после США.

По оценке ЦРУ США, ВНП СССР в 1989 году составлял $2,66 трлн, что равнялось 51% от аналогичного показателя США. В 1985 году на долю экономики СССР приходилось около 20% мирового промышленного производства.

Тотальная война

Безусловно, холодная война интересна тем, что она происходила постоянно. Мирно работающие и отдыхающие советские граждане чаще всего понятия не имели, что происходит в Никарагуа, Анголе, Камбодже, Египте, Сомали, Афганистане. Даже самые информированные не всегда знали, что одновременно боевые действия шли на всех концах земного шара, что СССР был вынужден противостоять США и Западу в целом.

Лишь после 2000 года мы узнали, что восстания в Венгрии в 1956 г., в Чехии в 1968 г., движение «Солидарность» в Польше в начале 80-х – это были спецоперации ЦРУ при поддержке Ватикана. Как и «бархатные революции» в Польше, Чехословакии, Болгарии в 1989–1990 годах. Меньше всех повезло Румынии – там пришлось организовать настоящую революцию, перешедшую в кровавую бойню.

Также намного позже появились статьи, что и «Красные бригады» в Италии, которые отличились безумными терактами, находились в тесном сотрудничестве с ЦРУ.

Цель состояла в дискредитации идей коммунизма, ужесточении борьбы с компартиями по всей Европе. Для этого и был запущен один из мощнейших проектов ЦРУ по борьбе с компартиями – «Гладио» – наёмные убийцы и специалисты в диверсиях.

Красные кхмеры в Кампучии, которые в 1975 – 1978 гг. убили 2 746 105 человек (это официальная оценка правительства и народно-революционного трибунала Народной Республики Кампучия), также пользовались поддержкой Вашингтона, так как в странах НАТО его рассматривали как естественного союзника против социалистического Вьетнама, победившего в войне против США. Многие либеральные интеллектуалы Запада отрицали геноцид или утверждали, что число жертв значительно преувеличено!

То есть удары по социалистической системе не прекращались никогда. Но ведь война была и на экономическом, и на спортивном, и на идеологическом, и на культурном фронтах!

Мы предполагаем, что ключевая ошибка СССР состояла в гонке вооружений и просто в идиотской вере в программу США СОИ. Более того, методы идеологической войны устарели, а социальные технологии и сети СССР не развивал. Россия, кстати, тоже ощутила это на себе: «цветные революции», Болотная площадь, сети НПО и западных СМИ, внедрение западных дисциплин в вузах, вплоть до учебников по истории, спонсируемых фондом Сороса!

Стоит ли удивляться, почему развалился не только СССР, но и СНГ, почему многие страны СНГ имеют договоры об ассоциации с ЕС, а другие – американские базы и почему буксует ЕАЭС.

Продолжение следует.

Богдан Цырдя, политолог