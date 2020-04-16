Как молдаване защищаются от коронавируса, – опрос

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99% жителей Молдовы моют руки как можно чаще, чтобы защититься от коронавируса. Об этом граждане заявили в рамках проведенного накануне опроса общественного мнения. Результаты исследования были представлены сегодня.

94% соблюдают дистанцию в метр или более при посещении общественных мест, 92% сидят дома, 91% дезинфицируют руки. По 77% и 72% носят перчатки и маски, когда выходят на улицу. 55% используют для укрепления иммунитета народные средства, а 23% прибегают к употреблению алкоголя в надежде, что он поможет снизить риск инфицирования. Вопрос предполагал множественное количество ответов.

Опрос общественного мнения проводился компанией CBS – Axa по заказу IDIS Viitorul в период с 31 марта по 12 апреля. В рамках исследования по телефону были опрошены 1104 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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