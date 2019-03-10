Как молдаване планируют провести пасхальные каникулы

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Тогда как некоторые предпочитают проводить пасхальные праздники в кругу семьи, другие выбирают отдых на берегу моря. А те, кто желает на Пасху посетить святые места, должны вытащить из кармана сумму существенно больше.

По словам директора туристического агентства Елены Фотеску, сезон отпусков в Турции стартует приблизительно в середине апреля, а так как Пасха в этом году в конце апреля, некоторые люди предпочли отпраздновать этот день на побережье Турции. Стоимость семидневного отдыха на двоих в 5-звёзночном отеле по системе «всё включено» стартует от 800 евро. Спросом также пользуется и Египет, там цены на отдых начинаются от 900 евро, пишет ipn.md.

Туроператоры также предлагают паломничество в святые места Иерусалима, Назарета, Вифлеема. Если в марте или мае цена, которая не включает перелёт, начинается от 700 долларов на одного человека, то в период пасхальных каникул стоимость путёвок составляет от 1200 долларов на человека, включая билеты, проживание, трансфер и три экскурсии.

По данным Национального бюро статистики, в 2018 году за границу через туристические агентства и туроператоров выехали 264,1 тысячи туристов и экскурсантов. Молдаване предпочитали в основном путешествия в Турцию (36,3% от общего количества побывавших за границей), Болгарию (23,2%) и Румынию (11,7%).