Как минимум 20 человек заслушают на заседании следственной комиссии по «краже века»

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Бывшего министра финансов Вячеслава Негруцу и экс-председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ ждут в понедельник, 24 июня, на заседании следственной комиссии по «краже века». Об этом объявил председатель комиссии Александр Слусарь, подчеркнув, что уже был составлен список из 20 человек, которых предстоит заслушать по этому поводу, и не исключено, что их численность может удвоиться.

Слусарь также добавил, что из парламентского архива странным образом исчезли материалы двух созданных ранее по «краже века» следственных комиссий. Состав новой комиссии запросил их у Генеральной прокуратуры.