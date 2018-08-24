Как медицинские и социальные учреждения страны будут работать на праздники

Как медицинские и социальные учреждения страны будут работать на праздники

Во время миниканикул для бюджетников медицинские и социальных институты, находящиеся в подчинении министерства здравоохранения, труда и соцзащиты будут работать в обычном режиме.

Администрация учреждений назначит дежурных сотрудников и ответственных лиц, которые будут работать в соответствии с установленным графиком работы, пишет publika.md.

В то же время для бесперебойной работы медицинских и социальных учреждений будут обеспечены необходимые запасы лекарств и продуктов питания. Национальное агентство общественного здоровья обеспечит выполнение программы по предотвращению и прекращению эпидемии кори в стране.

Национальный центр переливания крови и Центр судебной медицины также будут предоставлять услуги в обычном режиме.

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