Как легко и просто восстановить утерянное свидетельство о регистрации транспортного средства

Очень часто случается, что мы, становясь жертвой вора, лишаемся документов, порой сами по невнимательности их теряем. В такой ситуации не стоит отчаиваться, потому что восстановление утерянного свидетельства о регистрации транспортного средства не такой уж и сложный процесс.

Так, если вы потеряли, у вас украли или свидетельство попросту пришло со временем в негодность, то необходимо обратиться в Агентство государственных услуг, которые могут выдать дубликат свидетельства о регистрации. Представители Агентства проверяют и идентифицируют транспортное средство, проверяют информацию о запрете на использование транспортного средства, а также устанавливают личность владельца или уполномоченных лиц.

Восстановить документ сможет сам владелец или же его уполномоченное лицо. В случае, если владельцы автотранспортных средств не достигли 15-ти летнего возраста, регистрация осуществляется от их имени родителями, усыновителями или опекунами, в случаях, если владельцы в возрасте от 15 до 18 лет, регистрация осуществляется от их лица с письменного согласия их законных представителей.

Для того чтобы получить дубликат необходимо иметь при себе следующий комплект документов:

типовое заявление;

доказательство уплаты дорожного сбора за текущий год или прохождения ежегодного государственного технического осмотра;

доказательство обязательного страхования гражданской ответственности;

квитанции об оплате соответствующей услуги;

удостоверение личности и сопроводительный документ к нему владельца иди уполномоченного лица;

справка, выданная правоохранительными органами, подтверждающая, что свидетельство о регистрации не было изъято.

Однако услуга это отнюдь не бесплатная, а цена зависит от срока, за который заявитель желает получить дубликат. Так, например, чтобы получить свидетельство за 30 календарных дней придётся заплатить 400 леев, за 15 календарных дней – 600 леев, 5 рабочих дней – 1200 леев, 3 рабочих дня – 1600 леев. А за самые короткие сроки – 24 и 6 часов цена услуги составит 2000 и 2400 соответственно.