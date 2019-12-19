Как это было: НИП провёл спецоперацию “Проблесковый маячок” (ВИДЕО)

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В период с 16 по 18 декабря Национальный инспекторат патрулирования провёл спецоперацию “Проблесковый маячок”, направленную на предотвращение ДТП с участием спецавтомобилей (машин скорой помощи, полиции и пожарных).

По данным пресс-службы НИП, в течение трёх дней патрульные следили за движением спецмашин по дорогам столицы, а также по национальным трассам. В коротком ролике, опубликованном на странице инспектората в социальной сети, правоохранители показали, как участники дорожного движения уступают дорогу спецтранспорту.

НИП призывает водителей проявлять внимание на дорогах, следовать указаниям патрульных и уступать дорогу машинам с проблесковыми маячками.