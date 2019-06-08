Как это было: хронология событий исторического дня 8 июня

Сегодня в Республике Молдова произошли поистине исторические события. Весь день “Аргументы и факты в Молдове” сообщали вам о них в режиме прямого времени. Как это было – восстанавливаем хронологию дня 8 июня.
09.43. Фракция ПСРМ в полном составе пришла в здание парламента, чтобы продолжить переговоры с блоком “АКУМ”. “Сегодня – решающий день”, – написал на своей странице в соцсети секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан
10.00. Президент Молдовы Игорь Додон провел брифинг для прессы, на котором озвучил три важных мессаджа.
11.00. Игорь Додон провел совместную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Олегом Васнецовым, главой делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко и временным поверенным в делах Соединённых Штатов Мартином Макдауэллом.
11.47. Стало известно, что ПСРМ и “АКУМ” созвали заседание парламента.
12.41. Посла ЕС Петера Михалко не захотели пускать в здание парламента. Впоследствии дипломату все же удалось войти. Также в парламент приехали посол России и представитель посольства США, которые провели в парламенте весь сегодняшний день.
12.46. ПСРМ и “АКУМ” подписали временное политическое соглашение.
13.09. Глава государства приехал в парламент. Игорь Додон рассказал, что демократы атакуют его семью и пытаются заставить его подать в отставку, но он не уступит.
13.46. Посольство США заявило, что поддерживает формирование новой власти в Молдове.
14.11. Заседание парламента проходило в обесточенном зале, с отключенными микрофонами.
14.28. Посольство России также поддержало формирование коалиции и создание правительства в Молдове.
15.44. Зинаида Гречаный была избрана председателем парламента и выступила с трибуны.
16. 12. Ион Чебан, Михай Попшой и Александр Слусарь были избраны вице-спикерами.
16.30. Депутаты избрали и Постоянное бюро парламента.
17.22. После консультаций с фракциями Игорь Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост спикера.
17.45. Советник президента констатировал, что КС превысил полномочия. По этому поводу последуют обращения в ЕСПЧ и в Венецианскую комиссию.
17.52. Политическую ситуацию в Молдове прокомментировал посол ЕС.
17.58. В парламенте единогласно была принята декларация о захваченном государстве.
18.22. Первые международные признания: председатель Комитета Совета Федерации по международным делам поздравил Зинаиду Гречаный с избранием спикером.
18.27. В Молдове утверждено правительство. Майя Санду – премьер-министр.
19.04. Правительство принесло присягу.
19.10. Игорь Додон: “Сегодня исторический день для Молдовы!”. Президент призвал новых министров идти на компромиссы, уважать Конституцию и защищать суверенитет Молдовы.
20.17-20.27. Социалисты и “АКУМ” отправили в отставку глав НАЦ и СИБ.
20.34. Заседание парламента завершено. Депутаты договорились встретиться завтра в 09.00.
“Аргументы и факты в Молдове” продолжают следить за ситуацией в стране. Оставайтесь с нами!