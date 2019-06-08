Как это было: хронология событий исторического дня 8 июня

0

Сегодня в Республике Молдова произошли поистине исторические события. Весь день “Аргументы и факты в Молдове” сообщали вам о них в режиме прямого времени. Как это было – восстанавливаем хронологию дня 8 июня.

09.43. Фракция ПСРМ в полном составе пришла в здание парламента, чтобы продолжить переговоры с блоком “АКУМ”. “Сегодня – решающий день”, – написал на своей странице в соцсети секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан

10.00. Президент Молдовы Игорь Додон провел брифинг для прессы, на котором озвучил три важных мессаджа.

11.00. Игорь Додон провел совместную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Олегом Васнецовым, главой делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко и временным поверенным в делах Соединённых Штатов Мартином Макдауэллом.

11.47. Стало известно, что ПСРМ и “АКУМ” созвали заседание парламента.

12.41. Посла ЕС Петера Михалко не захотели пускать в здание парламента. Впоследствии дипломату все же удалось войти. Также в парламент приехали посол России и представитель посольства США, которые провели в парламенте весь сегодняшний день.

12.46. ПСРМ и “АКУМ” подписали временное политическое соглашение.

13.09. Глава государства приехал в парламент. Игорь Додон рассказал, что демократы атакуют его семью и пытаются заставить его подать в отставку, но он не уступит.

13.46. Посольство США заявило, что поддерживает формирование новой власти в Молдове.

14.11. Заседание парламента проходило в обесточенном зале, с отключенными микрофонами.

14.28. Посольство России также поддержало формирование коалиции и создание правительства в Молдове.

15.44. Зинаида Гречаный была избрана председателем парламента и выступила с трибуны.

16. 12. Ион Чебан, Михай Попшой и Александр Слусарь были избраны вице-спикерами.

16.30. Депутаты избрали и Постоянное бюро парламента.

17.22. После консультаций с фракциями Игорь Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост спикера.

17.45. Советник президента констатировал, что КС превысил полномочия. По этому поводу последуют обращения в ЕСПЧ и в Венецианскую комиссию.

17.52. Политическую ситуацию в Молдове прокомментировал посол ЕС.

17.58. В парламенте единогласно была принята декларация о захваченном государстве.

18.22. Первые международные признания: председатель Комитета Совета Федерации по международным делам поздравил Зинаиду Гречаный с избранием спикером.

18.27. В Молдове утверждено правительство. Майя Санду – премьер-министр.

19.04. Правительство принесло присягу.

19.10. Игорь Додон: “Сегодня исторический день для Молдовы!”. Президент призвал новых министров идти на компромиссы, уважать Конституцию и защищать суверенитет Молдовы.

20.17-20.27. Социалисты и “АКУМ” отправили в отставку глав НАЦ и СИБ.

20.34. Заседание парламента завершено. Депутаты договорились встретиться завтра в 09.00.

“Аргументы и факты в Молдове” продолжают следить за ситуацией в стране. Оставайтесь с нами!