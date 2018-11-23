Как избежать переохлаждения и обморожения: полезные советы полицейских

Вот и наступила долгожданная зима но, к сожалению, зимой многие люди, а в особенности дети, подвергаются переохлаждению и обморожению, что может иметь очень серьезные последствия для здоровья.

Переохлаждение классифицируется в медицине, как снижение температуры ниже 35ºС. При этом человек ощущает усталость, становится сонливым, у него ухудшается моторика и замедляются реакции. Моторика начинает ухудшаться уже при -12 °С, тактильная чувствительность — при -8 °С. Низкая температура уменьшает чувствительность нервов, проводящих болевые сигналы.

Когда кожа охлаждается до температуры около 0°С, замерзание тканей может привести к обморожению. Чаще всего страдают конечности и выступающие открытые участки: нос, уши, щеки, пальцы. Если затрагиваются мышцы, кости и сухожилия, это почти неизбежно приводит к отмиранию тканей и может закончиться ампутацией. Растирать обмороженные участки не рекомендуется, т.к. в клетках и межклеточной жидкости образуются кристаллики льда, которые могут повредить ткани при соприкосновении и трении.

В зимний период важно знать простые правила, соблюдение которых позволит обезопасить себя и своих детей от переохлаждения даже в яркие морозные дни:

одевайте свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Не стесняйтесь одеваться как “капуста” – между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, которая великолепно сохраняет тепло;

старайтесь, чтобы верхняя одежда была непромокаемой;

зимнюю обувь желательно выбирать на высокой подошве;

в обуви должны быть теплые стельки, вместо хлопчатобумажных носков наденьте шерстяные, так как они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто являются причиной потертостей и обморожения;

выходя на мороз, не забудьте варежки, шапку и шарф. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки от мороза не спасут;

в ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела (лицо) следует смазать кремом, щёки и подбородок можно защитить шарфом;

старайтесь не находиться длительное время в теплом помещении, если вы уже готовы к выходу на улицу. Однако перед тем как выйти на мороз, стоит немного постоять в подъезде.

Уважаемые родители! Следует помнить, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью сформирована. Дети более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Свежий воздух необходим современному ребенку, однако прогулка должна быть непродолжительной – 15-20 минут для детей дошкольного возраста.