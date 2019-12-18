Как избежать отравлений в новогодние праздники: рекомендации специалистов

0

Совсем скоро на столах жителей Молдовы появятся разнообразные праздничные блюда. В связи с этим Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует потребителям быть более внимательными при выборе продуктов, которые попадут на праздничный стол.

Так, специалисты рекомендуют особое внимание уделять при выборе скоропортящихся продуктов, таких как мясная продукция, молочные продукты, свежая рыба, яйца. Кроме этого, потребителям советуют не покупать продукты только потому, что они дешёвые, и обращать внимание на другие элементы, которые могут говорить о качестве продукта.

НАБПП рекомендует:

не покупать продукты в неавторизованных местах;

покупать только упакованные продукты, убедившись, что упаковка не повреждена;

проверять дату их изготовления, список ингредиентов, условия годности и внешний вид, а также убедиться, что температура, при которой они хранятся в магазине, соблюдается;

готовые к употреблению пищевые продукты, у которых срок годности ограничен (салаты, котлеты, торты и т.д.), должны сопровождаться дополнительной информацией (время завершения технологического процесса).

после приобретения продуктов питания, храните их в указанных на упаковке условиях.

О выявленных несоответствиях или нарушениях можно сообщить по горячей линии Агентства: 0800 800 33 и через приложение Viber: 067 675 544.