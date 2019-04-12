Как избежать кражи велосипеда или детской коляски: советы полиции

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В теплое время года велосипед является одним из популярных транспортных средств, поэтому с приходом лета увеличивается и число краж велосипедов, а также детских колясок.

В связи с этим Инспекторат полиции Ниспорен рекомендует гражданам соблюдать следующие простые правила:

перед тем, как оставлять свой велосипед, необходимо крепить его цепями к неподвижному объекту (столбу, решетке, воротам);

для большей безопасности рекомендуется установить на велосипед противоугонное устройство;

велосипед желательно оставлять только в специально оборудованных местах;

не оставляйте велосипед или детскую коляску возле жилых домов, заведений или магазинов;

в корзинах велосипедов или в детских колясках не оставляйте ценных вещей;

если вы стали жертвой или свидетелем кражи, сообщайте об этом в полицию по единому номеру экстренной помощи 112.