Как избежать кражи велосипеда или детской коляски: советы полиции

Как избежать кражи велосипеда или детской коляски: советы полиции

В теплое время года велосипед является одним из популярных транспортных средств, поэтому с приходом лета увеличивается и число краж велосипедов, а также детских колясок.

В связи с этим Инспекторат полиции Ниспорен рекомендует гражданам соблюдать следующие простые правила:

  • перед тем, как оставлять свой велосипед, необходимо крепить его цепями к неподвижному объекту (столбу, решетке, воротам);
  • для большей безопасности рекомендуется установить на велосипед противоугонное устройство;
  • велосипед желательно оставлять только в специально оборудованных местах;
  • не оставляйте велосипед или детскую коляску возле жилых домов, заведений или магазинов;
  • в корзинах велосипедов или в детских колясках не оставляйте ценных вещей;
  • если вы стали жертвой или свидетелем кражи, сообщайте об этом в полицию по единому номеру экстренной помощи 112.
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