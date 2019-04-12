Как избежать кражи велосипеда или детской коляски: советы полиции

В теплое время года велосипед является одним из популярных транспортных средств, поэтому с приходом лета увеличивается и число краж велосипедов, а также детских колясок.
В связи с этим Инспекторат полиции Ниспорен рекомендует гражданам соблюдать следующие простые правила:
- перед тем, как оставлять свой велосипед, необходимо крепить его цепями к неподвижному объекту (столбу, решетке, воротам);
- для большей безопасности рекомендуется установить на велосипед противоугонное устройство;
- велосипед желательно оставлять только в специально оборудованных местах;
- не оставляйте велосипед или детскую коляску возле жилых домов, заведений или магазинов;
- в корзинах велосипедов или в детских колясках не оставляйте ценных вещей;
- если вы стали жертвой или свидетелем кражи, сообщайте об этом в полицию по единому номеру экстренной помощи 112.
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