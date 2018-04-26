Как им после ада?

Какова благодарность ликвидаторам, закрывших нас собой?

Мир и мы сами очень изменились за последние десятилетия. Перестройка, развал Советского Союза, военные конфликты, теракты и другие потрясения как-то затмили это событие тридцатилетней давности. К власти пришли молодые лидеры, которые смутно представляют, что такое Чернобыль и как к нему следует относиться.

Но по большому счёту ничто не должно изменить нашего отношения к трагедии 26 апреля 1986 года. Когда рост мощности реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции привёл к крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофе. И около 600 тысяч ликвидаторов со всего СССР приняли участие в тушении пожаров и расчистке территории станции от радиации. Благодаря им мы сегодня живём, работаем и радуемся каждому дню. А как они?

Как из гидротехника – в химики?

Эммануил Великов, председатель общественной организации «Союз чернобыльцев» Гагаузии, окончил сельскохозяйственный институт. Отслужил армию, вернулся в родное село Кирсово и стал работать главным инженером. Вызывая Манула Великова на очередную переподготовку, какой-то чин в военкомате решил, что его профессия инженера -гидротехника связана с химией, и агрария направили на переобучение в химические войска. Стоит ли удивляться, что Манула Великова в 1986 году, в числе первых молдавских ликвидаторов, прямо с поля, где шла посевная, вместе с другими офицерами запаса отправили на ликвидацию последствий аварии.

Работы они выполняли разные. По всей территории 30-километровой зоны стояли специальные пункты санитарной обработки, к которым вели въездные дороги. Все другие пути к зоне были запрещены. Подразделение Великова на этих участках занималось дегазацией автотранспорта, выходящего с территории станции – обмывали машины, заражённые радиацией.

– При мне солдаты срочной службы, – рассказывает чернобылец, – по всей территории города Припяти вручную штыковой лопатой снимали заражённый слой земли по второму разу…

Великов провёл на Чернобыльской АЭС два месяца и десять дней. Перед отъездом домой написал жене, чтобы к приезду приготовила вино каберне, которое, по словам врачей, снимает последствия радиации.

За двухмесячное пребывание в опасной зоне контрактнику выплатили заработную плату в трёхкратном размере. Все деньги, заработанные такой дорогой ценой, ушли на ремонт дома. А самочувствие стало подводить: появились головные боли, стали болеть бронхи, барахлить сердце, щитовидка…

А Николай Лука, заведовавший Комратской поликлиникой, которого отправили выполнять врачебный долг в Чернобыль, ни на что не жаловался. Вернувшись домой, Николай объединил 109 ликвидаторов, живших в сёлах южных районов, которые находятся на территории нынешнего АТО Гагаузия, в одну организацию. Болел душой за каждого чернобыльца, за их вдов и детей. А в 2010 году доктор, спасший не одну жизнь, умер от лейкемии… И таких как он в мартирологе организации значатся 28 человек.

Сколько ждали замены?

Николай Петкович, председатель общественной организации «Союз чернобыльцев Чадыр-Лунги», тоже попал в первый набор ликвидаторов. И хотя уроженец маленького гагаузского села Джолтай отслужил армию за шесть лет до трагедии, его призвали на ЧАЭС как реального профессионала. Дело в том, что Николай в армии получил военную профессию химика-дегазатора.

Враг ликвидаторов был невидим и неслышим. Границу опасной и безопасной территорий нащупывали только приборами. Границы этих зон, шаг за шагом, устанавливали дозиметристы. Пребывание на рабочем месте в ядовитой зоне зависело от фона радиации, который менялся несколько раз в день.

Как-то на смену молдавскому отряду привезли молодых ребят из Челябинска. Когда они находились на территории станции, произошёл выброс высокорадиоактивного графита. Сменщиков после пяти минут пребывания в опасной среде в тот же день отправили домой… А молдавским ликвидаторам пришлось ждать новой смены три месяца. 31 августа 1986 года в республике произошло землетрясение с большими разрушениями. И никому не было дела до отправки нового отряда в Чернобыль…

Почему не проявили интереса…

В бельцкой организации чернобыльцев 87 человек, среди них две женщины – Мария Трепак и Татьяна Лапина, обе инвалиды второй группы. Мария, как и несколько других инвалидов, вынуждена работать – пенсионных денег не хватает на жизнь. Но их случай скорее исключение из правил – работодатели неохотно берут бывших ликвидаторов на службу. Впрочем, и городские власти тоже не проявляют интереса к вчерашним спасателям.

– Три года назад я подал в местную власть проект договора между мэрией и нашей организацией, – рассказывает Сергей Шамрай, председатель общественной ассоциации «Союз чернобыльцев муниципия Бельцы», – с предложением комплекса общественных мероприятий, которые наша организация могла бы провести для города. Но ответа не получили до сих пор.

В 2002 году ликвидаторы построили своими руками и за собственные деньги памятник, который мэрия взяла на баланс. Но каждый год чернобыльцам приходится его обновлять за свои средства.

Когда повысят пенсии?

По словам Людмилы Бешляги, зампредседателя общественной организации «Союз чернобыльцев Молдовы», в ликвидации последствий ЧАЭС участвовали не только офицеры запаса, но и ребята, проходившие срочную службу в зоне катастрофы. Эта группа чернобыльцев вместе с вдовами, потерявшими кормильцев, – самые незащищённые члены организации. Их пенсии не дотягивают даже до двух тысяч леев. А ведь большинство из них – это инвалиды первой и второй групп, и их дети страдают целым букетом разных заболеваний.

Один из них Ион Стафий. Осенью 1987 года его, 18-летнего паренька, призвали на срочную службу. Иону выпало служить в чернобыльской зоне, где он охранял различные объекты. Двухлетнее пребывание в эпицентре взрыва не прошло бесследно для здоровья солдата. Он инвалид второй группы. У Иона две дочери, младшая – инвалид первой группы. Семья снимает жильё, которое оплачивать помогают родственники. Они очень надеются, что городские власти наконец обратят внимание на судьбу ликвидатора, который 13 лет стоит в мэрии в очереди на социальное жильё. Кроме Иона Стафий, около ста чернобыльцев кочуют в столице по съёмным квартирам.

Кстати, пенсии чернобыльцам не повышали с 1999 года. Почти десять лет Союз чернобыльцев Молдовы обивает пороги высоких кабинетов с просьбами о повышении пенсий. И вот в 2017 году правительство приняло решение о выделении 30 миллионов леев на эту программу. И с 2019 года, по словам зампредседателя Людмилы Бешляги, начнётся поэтапное повышение чернобыльцам пенсий.

Зампредседателя также отметила, что у детей ликвидаторов из-за пониженного иммунного статуса большие проблемы со здоровьем. Но официальная медицина не занимается исследованиями о влиянии радиации на детей чернобыльцев. Ибо признание этого факта потянет за собой шлейф больших финансовых расходов пострадавшим, которые молдавскому государству не по плечу.

КСТАТИ

Отчего техника не выдерживала?

Много лет спустя специалисты рассказывали, что робототехнику, которая действовала в заражённой зоне, им приходилось «собирать на коленке» из строительного и военного оборудования, мало приспособленного к условиям высокого радиационного фона.

По предложению инженера Самойленко, руководившего штабом ликвидации последствий аварии, на крыше третьего блока установили бетонный парапет. Устройство с ковшом, как у грейдера, собирало на крыше радиоактивный мусор и сбрасывало вниз. Другой радиоуправляемый бульдозер сгребал упавшие сверху куски графита, части активной зоны реактора и прочее в ковш, а затем опрокидывал радиоактивный мусор в кузов.

Работала и зарубежная техника. Немецкий полицейский робот участвовал в очистке кровель, но быстро «сгорел». Оказалось, советские специалисты из-за режима «секретности» при заказе робота в Германии указали сильно заниженный уровень радиации, в котором придётся работать «иностранцу». И аппарат быстро вышел из строя. Впрочем, и отечественная техника не выдерживала радиоактивные нагрузки.

ФАКТЫ

Около 3550 жителей Молдовы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В живых сегодня осталось 2051 человек. Из – за полученной дозы радиации большинство из них стали инвалидами первой и второй групп. 1740 детей ликвидаторов страдают различными заболеваниями.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА