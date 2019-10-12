Как и обещал, Додон подарил Путину свое домашнее вино

Президент Молдовы сдержал слово! Глава нашего государства подарил президенту России Владимиру Путину вино собственного изготовления на его день рождения.

– Свое слово я сдержал. Бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву. Дело в том, что я летаю не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто, о чем я и проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении, – сказал Додон в интервью ТАСС.