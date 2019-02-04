Как граждане оплачивают кражу миллиарда (ИНФОГРАФИКА)

3. Потом они переложили украденный миллиард на плечи граждан (закон № 235 от 3 октября 2016 года ). Народ обязывают возместить Нацбанку 25 млрд леев в течение 25 лет! То есть по 1 млрд леев ежегодно. Шор по полу валялся со смеху! Ведь платить обязали не его, а граждан!

4. Потом, из-за преступных схем, столичные ЖЭКи накопили долгов на 640 млн леев перед «Термоэлектрика». Это привело к банкротству 21 из 23 ЖЭКов. Долги ЖЭКов с 2018 года перебросили на граждан!

5. Потом они повысили штрафы в 2-5 раз! За нарушение тишины и спокойствия соседей в период с 18:00 до 8:00 физлица заплатят от 600 до 1500 леев, юрлица – 3000-4500 леев. Штраф за нарушение ПДД варьирует от 150 до 25000 леев! За ложный вызов удвоен – с 1 500 до 3 000 леев и т.д.

6. Потом, с февраля 2017 года, они повысили цены на медицинские услуги на 200-300%, а на некоторые из них – в 30 раз.

8. Потом, то есть, 19 мая 2017 года, они подняли общий тариф на воду с 9,19 лея до 10,69 лея!

9. Потом, то есть, в 2017-2018 годах они взвинтили цены буквально на все:

-овощи +27.9%

-фрукты + 26.4%

-вода и канализация +23%

-централизованное отопление + 6.5%

-мясо, мясные изделия, консервы +6.2%

-электроэнергия +2.7%

9. Потом они приняли Закон о кондоминиуме (29.11.2018). Теперь сами жильцы должны оплачивать ремонт и обслуживание домов. А ведь с момента независимости все граждане оплачивали налог на содержание и ремонт домов. Где деньги?

10. Потом, то есть в декабре 2018, они приняли поправки в Закон о рынке нефтепродуктов. С 2019 года стоимость топлива на АЗС снова будут устанавливать сами операторы, а не НАРЭ. Короче, топливо подорожает как минимум на 10%.

P.S. Летом 2018 они освободили сеть duty free Илана Шора от платы НДС…