Как горячие пирожки: абонементы на игры национальной сборной Молдовы по футболу распроданы

Как горячие пирожки: абонементы на игры национальной сборной Молдовы по футболу распроданы

Все 6 000 абонементов на домашние матчи национальной сборной отборочного турнира Евро-2020 были распроданы. Федерация футбола в итоге заработала около 4 миллионов леев.

Абонементы действительны для 5 матчей национальной сборной. Абонементы и билеты являются персональными и иным гражданам, вне зависимости от сложившихся обстоятельств, передаваться не должны, пишет jurnal.md. В дополнение к приобретённому абонементу, вход на стадион также будет осуществляться на основании удостоверения личности.

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