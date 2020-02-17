Как будут тестировать пассажирский транспорт?

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27 декабря 2019 года министр экономики подписал приказ о классификации по категориям комфорта автобусов и микроавтобусов, оказывающих услуги по междугородним и внутрирайонным пассажироперевозкам. Согласно ему с 1 февраля по 1 октября каждому транспортному средству по графику должна быть присвоена одна из категорий комфорта, которые были утверждены властями. График перевозчики должны были представить в Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) до 1 февраля.

Все ли перевозчики вписались в отведённые властями сроки? Всё ли готово к проведению технического тестирования транспорта? Что будет с теми, кто не выполнит поставленных властями условий?

Мнение Постикэ

Согласно данным ANTA, к 1 февраля транспортными операторами было подано 232 заявления, по которым для прохождения тестирования на класс комфортности заявлено 2232 транспортные единицы по перевозке пассажиров. До 1 апреля пройдут тестирование 1002 автобуса и микроавтобуса (45%), до 1 июня – 743 (33%) и до 1 октября – 487 машин (22%).

Несмотря на то что крайний срок подачи заявлений был 1 февраля, мы столкнулись с ситуацией, когда 88 транспортных операторов обратились в агентство с просьбой продлить срок предоставления данных по графику тестирования.

Сейчас ANTA обобщает полученную от перевозчиков информацию, а все графики в ближайшее время опубликует на своём сайте. Списки тех транспортных операторов, которые вообще не представят графики, будут переданы в администрацию автовокзалов и автостанций, а микроавтобусы и автобусы этих компаний с 17 февраля будут сняты с обслуживаемых ими маршрутов. Возобновить свою деятельность эти перевозчики смогут только после того, как представят на автостанции и автовокзалы сертификаты о классификации по категории комфортности, выданные ANTA.

Что касается станций технического тестирования. Если на 1 января у нас насчитывалось 17 сервисных станций, у которых были авторизованные права на определение классификации по комфорту, то сегодня их число выросло до 24. Надеемся, что в самое ближайшее время эта цифра удвоится. На сегодня эти техстанции есть в Кишинёве, Бельцах, Бричанах, Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Оргееве, Кагуле, Калараше, Ниспоренах, Хынчештах, Теленештах, Сороках. Транспортным операторам удобно будет доставлять свои автобусы и микроавтобусы на тестирование.

Также хочу заметить, что ANTA запустила автоматизированную информационную систему Autotest и намерена в реальном времени мониторить весь процесс проверки на техстанциях. Все данные, в том числе и фотографии проверок, будут загружены в эту систему. В случае если у представителей агентства возникнут какие-то сомнения в честности прохождения контроля, у них есть право пригласить владельца для повторного тестирования машины.

Юлиан Постикэ,

государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры