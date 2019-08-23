Как будут работать молдавские банки в праздничные дни: самый полный обзор

Большинство банков не будут работать в предстоящие праздничные дни, а у некоторых будет установлен специальный график работы. Подробнее – в нашем материале.
Comertbank
26, 27 и 31 августа отделения банка работать не будут. 30 августа рабочий график будет сокращен на час.
Energbank
26, 27 и 31 августа некоторые отделения банка будут работать до 13.00. Их список можно увидеть здесь.
Eximbank
26, 27 и 31 августа отделения банка работать не будут. 30 августа рабочий график будет сокращен на полчаса.
Fincombank
26 и 27 августа отделения банка работать не будут.
Mobiasbanca
26, 27 и 31 августа отделения банка работать не будут. 30 августа график будет сокращен на час.
Moldindconbank
26 и 30 августа отделения банка будут работать на час меньше, чем обычно. 27 и 31 августа – нерабочие дни.
Moldova Agroindbank
26 августа будут работать некоторые отделения банка. Их список представлен здесь. 27 и 31 августа 13 отделений банка будут предоставлять услуги обмена валют. 30 августа график будет сокращен на час.
ProCredit Bank
26, 27 и 31 августа – нерабочие дни.
Victoriabank
26 августа не будут работать следующие подразделения банка. В остальных график будет сокращен на час. 27 августа будут работать 4 отделения, их список можно увидеть тут.