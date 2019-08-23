Как будут работать молдавские банки в праздничные дни: самый полный обзор

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Большинство банков не будут работать в предстоящие праздничные дни, а у некоторых будет установлен специальный график работы. Подробнее – в нашем материале.

Comertbank

26, 27 и 31 августа отделения банка работать не будут. 30 августа рабочий график будет сокращен на час.

Energbank

26, 27 и 31 августа некоторые отделения банка будут работать до 13.00. Их список можно увидеть здесь.

Eximbank

26, 27 и 31 августа отделения банка работать не будут. 30 августа рабочий график будет сокращен на полчаса.

Fincombank

26 и 27 августа отделения банка работать не будут.

Mobiasbanca

26, 27 и 31 августа отделения банка работать не будут. 30 августа график будет сокращен на час.

Moldindconbank

26 и 30 августа отделения банка будут работать на час меньше, чем обычно. 27 и 31 августа – нерабочие дни.

Moldova Agroindbank

26 августа будут работать некоторые отделения банка. Их список представлен здесь. 27 и 31 августа 13 отделений банка будут предоставлять услуги обмена валют. 30 августа график будет сокращен на час.

ProCredit Bank

26, 27 и 31 августа – нерабочие дни.

Victoriabank

26 августа не будут работать следующие подразделения банка. В остальных график будет сокращен на час. 27 августа будут работать 4 отделения, их список можно увидеть тут.