Как будут работать молдавские банки на предстоящей неделе

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В связи с тем, что предстоящий понедельник, 6 мая, является Родительским днем, а 9 мая жители Молдовы отмечают День Победы, многие банки страны не будут работать в эти дни.

Banca Comercială Română

6 и 9 мая подразделения банка не будут работать, а 8 мая график будет следующим:

Comertbank

6, 9 и 10 мая подразделения банка работать не будут. 8 мая график работы будет сокращен на час.

Energbank

6, 9 и 10 мая до 13.00 будут работать следующие подразделения банка:

Eximbank

6, 9 и 10 мая являются нерабочими днями. 7 и 8 мая банк будет работать в обычном режиме.

Fincombank

Помимо 6 и 9 мая, банк не будет работать и 10 мая.

Mobiasbanca

Помимо 6 и 9 мая, банк не будет работать и 10 мая. Кроме того, подразделения банка, которые обычно работают и по субботам, 11 числа будут также отдыхать.

Moldindconbank

Банк не будет работать 6 и 9 мая. 10 мая подразделения банка будут работать, согласно графику, установленному для пятницы.

Moldova Agroindbank

6 мая будут работать некоторые подразделения банка.

ProCredit Bank

Помимо 6 и 9 мая, подразделения банка не будут работать и 10 мая.

Victoriabank

6 и 9 мая банк работать не будет. 8 мая рабочий график будет сокращен на час, а 10 мая подразделения будут работать в обычном режиме.