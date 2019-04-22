Как будут работать медицинские учреждения во время пасхальных праздников

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило сегодня график работы медицинских учреждений на период пасхальных праздников. Как сообщили в ведомстве, все учреждения будут работать в обычном режиме и оказывать медицинскую помощь в полном объёме.

Как пишет moldpres.md, каждое учреждение должно составить график работы на пасхальные праздники и назначить персонал, который будет исполнять служебные обязанности. Также будут предусмотрены необходимые запасы лекарств, расходных материалов и продуктов питания для бесперебойной работы медицинских учреждений в праздничные дни. Национальный центр переливания крови будет обеспечивать медицинские учреждения продуктами крови, а Центр судебной медицины будет оказывать судебно-медицинскую помощь в обычном режиме.

Сотрудники НАОЗ будут осуществлять надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима общественных мест с повышенным риском отравления и пищевых заболеваний в этот период. Кроме того, будут выполняться меры по профилактике вспышек инфекционных заболеваний.