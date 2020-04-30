Как будут работать банки в первые дни мая

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Большинство банков не будут работать в предстоящие праздничные дни, а у некоторых установлен специальный график. Подробнее – в нашем обзоре.

Comertbank

1 и 2 мая объявлены выходными днями, и подразделения банка не будут работать.

Energbank

1 мая некоторые отделения банка будут работать до 14:00. Их список можно увидеть здесь.

Fincombank

В праздничные дни некоторые подразделения банка будут работать в сокращённом режиме, без перерыва на обед. С графиком работы можно ознакомиться здесь.

Mobiasbanca

1 мая подразделения Mobiasbanca не будут работать.

Moldindconbank

1 мая для подразделений банка – нерабочий день.

Moldova Agroindbank

1 мая все отделения банка будут закрыты.

ProCredit Bank

1 мая подразделения ProCredit Bank не будут работать.

Victoriabank

1 мая отделения банка будут работать по графику, представленному здесь.

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