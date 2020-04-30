Как будут работать банки в первые дни мая

Большинство банков не будут работать в предстоящие праздничные дни, а у некоторых установлен специальный график. Подробнее – в нашем обзоре.
Comertbank
1 и 2 мая объявлены выходными днями, и подразделения банка не будут работать.
Energbank
1 мая некоторые отделения банка будут работать до 14:00. Их список можно увидеть здесь.
Fincombank
В праздничные дни некоторые подразделения банка будут работать в сокращённом режиме, без перерыва на обед. С графиком работы можно ознакомиться здесь.
Mobiasbanca
1 мая подразделения Mobiasbanca не будут работать.
Moldindconbank
1 мая для подразделений банка – нерабочий день.
Moldova Agroindbank
1 мая все отделения банка будут закрыты.
ProCredit Bank
1 мая подразделения ProCredit Bank не будут работать.
Victoriabank
1 мая отделения банка будут работать по графику, представленному здесь.
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