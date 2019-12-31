Как будут работать банки в Молдове на Новый год и Рождество (ФОТО)

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Публикуем самый полный обзор.

Banca Comercială Română

31 декабря филиалы банка будут работать до 13.00, а выплаты через 24Banking можно будет осуществить до 15.00. 1, 7 и 8 января банк работать не будет.

Comertbank

31 декабря филиалы банка будут обслуживать клиентов до 13.00. 1, а также 6-8 января – выходные. 2 января филиалы начнут работать с 16.00.

Energbank

Eximbank

Данные о работе банка в праздничные и предпраздничные дни отсутствуют.

Fincombank

Mobiasbanca

Moldindconbank

Moldova Agroindbank

С графиком работы можно ознакомиться здесь.

ProCredit Bank

Victoriabank

31 декабря график работы банка будет сокращен на 2 часа. В остальном банк будет работать следующим образом: