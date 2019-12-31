Как будут работать банки в Молдове на Новый год и Рождество (ФОТО)

Публикуем самый полный обзор.
Banca Comercială Română
31 декабря филиалы банка будут работать до 13.00, а выплаты через 24Banking можно будет осуществить до 15.00. 1, 7 и 8 января банк работать не будет.
Comertbank
31 декабря филиалы банка будут обслуживать клиентов до 13.00. 1, а также 6-8 января – выходные. 2 января филиалы начнут работать с 16.00.
Energbank
Eximbank
Данные о работе банка в праздничные и предпраздничные дни отсутствуют.
Fincombank
Mobiasbanca
Moldindconbank
Moldova Agroindbank
С графиком работы можно ознакомиться здесь.
ProCredit Bank
Victoriabank
31 декабря график работы банка будет сокращен на 2 часа. В остальном банк будет работать следующим образом:
Facebook Комментарии