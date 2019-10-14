Как будут работать банки в День города

0

В связи с тем, что сегодня, 14 октября, – выходной день, изменится график работы и банковских учреждений. Полный обзор – в нашем материале.

Banca Comercială Română

Банк не представил информацию о графике работы 14 октября.

Comertbank

Все филиалы банка в Кишиневе работать не будут.

Energbank

В целях предоставления банковских услуг 14 октября 2019 года кассы следующих подразделений будут работать до 13:00;

– Агентство № 4 Отделение Ботаника;

– Агентство № 2 Отделение Центр;

– Отделение Рышкань и Агентство № 1;

– Агентства № 1 и № 2 Отделение Чокана Ноуэ. –

Eximbank

Все филиалы банка в Кишиневе работать не будут.

Fincombank

14 октября будут работать только те филиалы банка, которые утвердили график работы на этот день.

Mobiasbanca

Все филиалы банка в Кишиневе работать не будут.

Moldindconbank

14 октября установлен выходным днем для всех подразделений в Кишиневе, а также для отделений банка в населенных пунктах страны, которые также отмечают День города в этот день.

Moldova Agroindbank

14 октября будут работать следующие подразделения банка:

ProCredit Bank

Филиалы банка работать не будут.

Victoriabank

Будут работать следующие филиалы банка: