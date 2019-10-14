Как будут работать банки в День города

В связи с тем, что сегодня, 14 октября, – выходной день, изменится график работы и банковских учреждений. Полный обзор – в нашем материале.
Banca Comercială Română
Банк не представил информацию о графике работы 14 октября.
Comertbank
Все филиалы банка в Кишиневе работать не будут.
Energbank
В целях предоставления банковских услуг 14 октября 2019 года кассы следующих подразделений будут работать до 13:00;
– Агентство № 4 Отделение Ботаника;
– Агентство № 2 Отделение Центр;
– Отделение Рышкань и Агентство № 1;
– Агентства № 1 и № 2 Отделение Чокана Ноуэ. –
Eximbank
Все филиалы банка в Кишиневе работать не будут.
Fincombank
14 октября будут работать только те филиалы банка, которые утвердили график работы на этот день.
Mobiasbanca
Все филиалы банка в Кишиневе работать не будут.
Moldindconbank
14 октября установлен выходным днем для всех подразделений в Кишиневе, а также для отделений банка в населенных пунктах страны, которые также отмечают День города в этот день.
Moldova Agroindbank
14 октября будут работать следующие подразделения банка:
ProCredit Bank
Филиалы банка работать не будут.
Victoriabank
Будут работать следующие филиалы банка: