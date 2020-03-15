Как будут работать банки страны: полный обзор

Вы спрашивали – мы отвечаем! “Аргументы и факты в Молдове” изучили официальные сайты и страницы в соцсетях молдавских банков, и публикуют подробный обзор их работы завтра, 16 марта, и не только.

Banca Comercială Română

О специальном режиме работы банка не сообщается. Вместе с тем приняты меры защиты клиентов и персонала. Расстояние между людьми в очереди должно составлять не менее 1,5 метров. Поощряется использование онлайн-услуг.

Comertbank

Об особом графике работы банка не сообщается. Клиентов поощряют к использованию онлайн-услуг. В то же время отмечается, что все филиалы оснащены дезинфицирующими средствами, а сотрудникам банка раздали маски, дезинфектанты и бесконтактные термометры.

Energbank

Ни на официальном сайте, ни на странице банка в соцсети об особом графике работы в предстоящие дни не сообщается, однако отмечается, что приняты все меры предосторожности: все филиалы оснащены дезинфектантами, у одной кассы может находиться только один клиент, в очереди необходимо соблюдать расстояние в 1,5 метра. Доступ лиц с симптомами гриппа или простуды без маски запрещен. Также клиентов просят по возможности не брать с собой детей.

Finсombankу

С 16 марта все подразделения банка по всей территории страны будут работать по сокращенному графику до 14.00 без обеденного перерыва. Приняты все меры безопасности, и клиентов просят их соблюдать. В частности, одновременно в филиале смогут находиться не более трех клиентов. Остальных просят дожидаться своей очереди на улице. Если есть такая возможность, граждан просят отложить визит в банк и воспользоваться онлайн-услугами.