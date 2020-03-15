Как будут работать банки страны: полный обзор

Вы спрашивали – мы отвечаем! “Аргументы и факты в Молдове” изучили официальные сайты и страницы в соцсетях молдавских банков, и публикуют подробный обзор их работы завтра, 16 марта, и не только.
Banca Comercială Română
О специальном режиме работы банка не сообщается. Вместе с тем приняты меры защиты клиентов и персонала. Расстояние между людьми в очереди должно составлять не менее 1,5 метров. Поощряется использование онлайн-услуг.
Comertbank
Об особом графике работы банка не сообщается. Клиентов поощряют к использованию онлайн-услуг. В то же время отмечается, что все филиалы оснащены дезинфицирующими средствами, а сотрудникам банка раздали маски, дезинфектанты и бесконтактные термометры.
Energbank
Ни на официальном сайте, ни на странице банка в соцсети об особом графике работы в предстоящие дни не сообщается, однако отмечается, что приняты все меры предосторожности: все филиалы оснащены дезинфектантами, у одной кассы может находиться только один клиент, в очереди необходимо соблюдать расстояние в 1,5 метра. Доступ лиц с симптомами гриппа или простуды без маски запрещен. Также клиентов просят по возможности не брать с собой детей.
Finсombankу
С 16 марта все подразделения банка по всей территории страны будут работать по сокращенному графику до 14.00 без обеденного перерыва. Приняты все меры безопасности, и клиентов просят их соблюдать. В частности, одновременно в филиале смогут находиться не более трех клиентов. Остальных просят дожидаться своей очереди на улице. Если есть такая возможность, граждан просят отложить визит в банк и воспользоваться онлайн-услугами.
Mobiasbanca
Банк призывает всех своих клиентов по возможности оставаться дома, использовать онлайн-платежи, а все интересующие вопросы задавать по номеру: 022 256 456. Тех, кто всё же придет в филиалы банка, просят соблюдать расстояние в минимум 1 метр в очереди и не брать с собой детей. Отмечается, что приняты все меры для предупреждения и снижения риска распространения вируса для безопасности клиентов, партнеров и сотрудников банка.
Moldindconbank
16 марта с 08.30 будут работать все филиалы банка и только те агентства, что указаны в таблице ниже. Остальные агентства работать не будут. В то же время в открытых офисах будет сокращена численность обслуживающего клиентов персонала. Данная мера – временная, отмечают в банке, она будет пересмотрена в зависимости от развития ситуации в стране.
Moldova Agroindbank
В Кишиневе завтра, 16 марта, будут работать 10 филиалов и 3 агентства банка. Их список представлен ниже. График работы будет сокращен: с 09.00 до 14.00 без обеденного перерыва. По всей стране будут работать все филиалы (за исключением №30, Бельцы) и 26 агентств. Их список – тут. Клиентов банка просят соблюдать правила гигиены и безопасное расстояние в очереди.
Victoriabank
В понедельник, 16 марта, у всех отделений банка будет стандартный график, обязательно будут соблюдены все условия предосторожности и гигиены (в помещении будет ограничено максимально допустимое число людей, а также расстояние между гражданами в очереди). Со вторника, 17 марта, число открытых филиалов постепенно будет сокращаться, о чем банк сообщит дополнительно на официальном сайте и на своих страницах в соцсетях.