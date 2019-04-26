Как будут работать банки страны на праздники: самый полный обзор

Предстоящие несколько дней будут для многих учреждений страны выходными в связи с Пасхой и 1 мая. Претерпит изменения и график работы многих банков. Как именно – узнайте в обзоре “Аргументов и фактов в Молдове”.
BCR Chișinău S.A.
29 апреля не будут работать все подразделения банка. 30 апреля будет рабочим днем, однако график будет изменен, как следует ниже:
Comerțbank
27 апреля подразделения банка будут работать на 1 час меньше, чем обычно по субботам. С 28 апреля по 1 мая включительно отделения банка работать не будут.
Eximbank
На момент написания материала на сайте банка была представлена информация о том, что подразделения не будут работать 27 апреля.
FinComBank S.A.
На официальном сайте банка сообщается, что его подразделения не будут работать 30 апреля и 10 мая, помимо остальных дней, официально объявленных выходных.
BC “Moldindconbank” S.A.
28 и 29 апреля, а также 1 мая офисы данного банка работать не будут. 30 апреля график работы будет сокращен на час.
Moldova Agroindbank
28, 29 апреля и 1 мая будут работать некоторые подразделения банка. Их список представлен ниже.
В то же время 30 апреля клиентов будут обслуживать 51 подразделение банка. Их список представлен здесь.
Mobiasbancă
Помимо официальных выходных дней, подразделения этого банка не будут работать 30 апреля и 10 мая.
ProCredit Bank
Помимо официальных выходных дней, подразделения этого банка не будут работать 30 апреля и 10 мая.
Victoriabank
29 апреля подразделения данного банка работать не будут, а 30 апреля график работы будет сокращен на час. На час будет сокращен график работы банка и 8 мая, а 10 мая банк будет работать в обычном режиме.