Как будут работать банки страны на праздники: самый полный обзор

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Предстоящие несколько дней будут для многих учреждений страны выходными в связи с Пасхой и 1 мая. Претерпит изменения и график работы многих банков. Как именно – узнайте в обзоре “Аргументов и фактов в Молдове”.

BCR Chișinău S.A.

29 апреля не будут работать все подразделения банка. 30 апреля будет рабочим днем, однако график будет изменен, как следует ниже:

Comerțbank

27 апреля подразделения банка будут работать на 1 час меньше, чем обычно по субботам. С 28 апреля по 1 мая включительно отделения банка работать не будут.

Eximbank

На момент написания материала на сайте банка была представлена информация о том, что подразделения не будут работать 27 апреля.

FinComBank S.A.

На официальном сайте банка сообщается, что его подразделения не будут работать 30 апреля и 10 мая, помимо остальных дней, официально объявленных выходных.

BC “Moldindconbank” S.A.

28 и 29 апреля, а также 1 мая офисы данного банка работать не будут. 30 апреля график работы будет сокращен на час.

Moldova Agroindbank

28, 29 апреля и 1 мая будут работать некоторые подразделения банка. Их список представлен ниже.

В то же время 30 апреля клиентов будут обслуживать 51 подразделение банка. Их список представлен здесь.

Mobiasbancă

Помимо официальных выходных дней, подразделения этого банка не будут работать 30 апреля и 10 мая.

ProCredit Bank

Помимо официальных выходных дней, подразделения этого банка не будут работать 30 апреля и 10 мая.

Victoriabank

29 апреля подразделения данного банка работать не будут, а 30 апреля график работы будет сокращен на час. На час будет сокращен график работы банка и 8 мая, а 10 мая банк будет работать в обычном режиме.