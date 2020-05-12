Как будет выглядеть Центральный рынок Кишинева после модернизации (ФОТО)

Современным, развитым, оборудованным и без коррупции – таким генеральный примар Кишинева Ион Чебан видит Центральный рынок после его модернизации.
На своей странице в соцсети он отмечает, что концепция обновления рынка предусматривает:
- обустройство общественных парковок на улицах Армянская и Тигина;
- обустройство платной парковки на улице Митрополит Варлаам, между улицами Болгарская и Армянская, для 50-60 машин;
- установку у входа на рынок информативно-интерактивных панно с актуализированной информацией о количестве доступных торговых точек, стоимости аренды и их месторасположении;
- пересмотр и утверждение методологии определения тарифов на сдачу в аренду коммерческих единиц, так как 95% дохода рынка составляет именно аренда;
- замену асфальтового покрытия;
- обновление оборудования;
- строительство крыши.
Предполагается, что после обновления на рынке будет несколько секторов:
- овощи;
- фрукты;
- оптовая торговля;
- ремесленный сектор.
Проект концепции модернизации Центрального рынка опубликован на официальной странице примарии -chisinau.md.
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