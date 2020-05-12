Как будет выглядеть Центральный рынок Кишинева после модернизации (ФОТО)

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Современным, развитым, оборудованным и без коррупции – таким генеральный примар Кишинева Ион Чебан видит Центральный рынок после его модернизации.

На своей странице в соцсети он отмечает, что концепция обновления рынка предусматривает:

обустройство общественных парковок на улицах Армянская и Тигина;

обустройство платной парковки на улице Митрополит Варлаам, между улицами Болгарская и Армянская, для 50-60 машин;

установку у входа на рынок информативно-интерактивных панно с актуализированной информацией о количестве доступных торговых точек, стоимости аренды и их месторасположении;

пересмотр и утверждение методологии определения тарифов на сдачу в аренду коммерческих единиц, так как 95% дохода рынка составляет именно аренда;

замену асфальтового покрытия;

обновление оборудования;

строительство крыши.

Предполагается, что после обновления на рынке будет несколько секторов:

овощи;

фрукты;

оптовая торговля;

ремесленный сектор.

Проект концепции модернизации Центрального рынка опубликован на официальной странице примарии -chisinau.md. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.