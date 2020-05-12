Как будет выглядеть Центральный рынок Кишинева после модернизации (ФОТО)

Как будет выглядеть Центральный рынок Кишинева после модернизации (ФОТО)

Современным, развитым, оборудованным и без коррупции – таким генеральный примар Кишинева Ион Чебан видит Центральный рынок после его модернизации. 

На своей странице в соцсети он отмечает, что концепция обновления рынка предусматривает:

  • обустройство общественных парковок на улицах Армянская и Тигина;
  • обустройство платной парковки на улице Митрополит Варлаам, между улицами Болгарская и Армянская, для 50-60 машин;
  • установку у входа на рынок информативно-интерактивных панно с актуализированной информацией о количестве доступных торговых точек, стоимости аренды и их месторасположении;
  • пересмотр и утверждение методологии определения тарифов на сдачу в аренду коммерческих единиц, так как 95% дохода рынка составляет именно аренда;
  • замену асфальтового покрытия;
  • обновление оборудования;
  • строительство крыши.

Предполагается, что после обновления на рынке будет несколько секторов:

  • овощи;
  • фрукты;
  • оптовая торговля;
  • ремесленный сектор.

Проект концепции модернизации Центрального рынка опубликован на официальной странице примарии -chisinau.md.

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