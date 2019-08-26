Как будет работать открытый вчера в Долине роз фонтан

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Вчерашнее открытие «поющего фонтана» у бывшего кинотеатра «Искра» стало настоящим праздником не только для жителей Ботаники, но и для всех кишиневцев. Люди интересуются, как же будет функционировать эта чудо-инсталляция?

С ответом на этот вопрос на своей странице в соцсети выступил вице-председатель парламента, экс-глава фракции ПСРМ в МСК, благодаря которой и стало возможным возрождение фонтана Ион Чебан

– Сообщаем: фонтан работает ежедневно без подсветки и музыки каждые полчаса в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. А в 20.18 подключается музыка и свет, – пояснил он.