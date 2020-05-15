Как будет работать НКСС после окончания чрезвычайного положения

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С 18 по 31 мая территориальные подразделения Национальной кассы социального страхования продолжат обслуживание бенефициаров в особом режиме. Территориальные кассы будут работать с 08:00 до 14:00.

По понедельникам, вторникам и средам специалисты будут принимать заявителей и получателей пенсий и пособий, а по четвергам и пятницам – обслуживать заявителей и получателей пособий семьям с детьми, пособий по материнству и отцовству.

Доступ в закрытые помещения будет обеспечиваться с соблюдением социальной дистанции, пишет ipn.md. Посетителей будут пускать внутрь только при наличии перчаток и защитных масок. Кроме того, в целях соблюдения санитарной безопасности, через каждые 2 часа в помещениях будут проводиться дезинфекция и проветривание.

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