Как будет ездить столичный общественный транспорт на Пасху и Радоницу

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Для того, чтобы облегчить жителям столицы доступ к общественному транспорту в период пасхальных праздников, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения увеличит количество троллейбусов и автобусов, а ряд маршрутов будут работать по продлённому графику.

Так, в день Пасхи, 28 апреля, троллейбусы будут курсировать до 00.00, а микроавтобусы будут адаптировать свой график в зависимости от пассажиропотока. В контексте пасхальных праздников (27, 28 и 29 апреля) будет увеличено количество автобусов маршрутов № 10, 26 и 28. Кроме этого, на Радоницу, 5 и 6 мая, автобус №27 будет бесплатно доставлять пассажиров на кладбище Святого Лазаря.

В то же время будут установлены дополнительные маршруты «С» и «D». Дополнительный автобус маршрута «C» будет курсировать следующим образом:

туда: ул. В. Александри, ул. Александру чел Бун, ул. А.Пушкин, ул. Иерусалим, бул. Г. Виеру, бул. Ренаштерий Национале, ул. Поштей, ул. Путней, ул. В. Бадиу, ул. Дойна;

обратно: ул. Дойна, ул. В. Бадиу, Каля Орхеюлуй, бул. Ренаштерий Национале, ул. Албишоара, ул. В. Александри.

Дополнительный автобус маршрута «D» будет курсировать следующим образом:

туда: бул. Ренаштерий Национале, Каля Орхеюлуй, ул. Чеукарь, ул. Соколень, ул. Дойна (кладбище Святого Лазаря);

обратно: по тому же маршруту.

На маршрут «С» планируется пустить 10 автобусов, а на маршрут «D» – 25 автобусов.

Кроме этого, на Радоницу, 5 и 6 мая, микроавтобусы маршрутов № 132, 134, 162 и 184 будут доставлять пассажиров на кладбище Святого Лазаря, а транспортное движение на улицах Дойна, Соколень и у входа на кладбище будет перекрыто для всех, кроме общественного транспорта.