Как будет ездить общественный транспорт в Кишиневе в выходные и на следующей неделе

Ион Чебан подписал новое распоряжение о графике работы общественного транспорта в Кишиневе в выходные дни.

Так, в субботу и в воскресенье троллейбусы и автобусы будут ездить с 06.00 до 10.00, затем перерыв, и с 16.00 до 19.30.

А начиная с понедельника и в течение всей недели график будет следующим: 05.30 – 10.00, перерыв, 16.00 – 20.00. В остальное время движение будет приостановлено.

Генеральный примар призвал кишиневцев по возможности оставаться дома и позаботиться о себе и о своих близких.