Как бороться с шумными соседями, не нарушая закон: советы полиции

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Большинство из нас живет в многоквартирных домах. Иногда нам приходится соседствовать не с самыми приятными личностями. Но проблема бывает не только в этом, а скорее в том, что они создают очень много шума. Чаще всего это делают именно соседи сверху, ведь они могут топать или слушать музыку.

Согласно проведенному анализу, за первые два месяца 2019 года на территории АТО Гагаузия было зарегистрировано 6 фактов нарушения тишины. Право на отдых имеют все граждане в одинаковой мере, точно так же, как и право на шумный досуг. Поэтому знать до скольких часов можно шуметь по закону Республики Молдова нужно всем соседям без исключения, чтобы в дальнейшем не иметь проблем ни друг с другом, ни с законом.

Законодательством охраняется гражданское право на тишину и покой. Поэтому нужно знать, как бороться с шумными соседями в соответствии с законом. К непосредственным источникам шума по закону могут относиться: громкое пение, подача звуковых сигналов, пользование аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость, в жилищах или общественных местах, иные подобные действия. Противозаконно и недопустимо нарушение тишины в ночное время, а именно с 22.00 до 07.00.

В настоящий момент в соответствии со ст. 357 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова за нарушение тишины в ночное время с 22.00 до 07.00, физическим лицам грозит штраф в размере от 9 до 18 условных единиц (450-900 леев), а юридическим лицам – от 60 до 90 условных единиц (3000-4500 леев).

Выполнение работ по реконструкции или других работ, сопровождаемых шумом, в помещениях многоквартирных жилых домов в промежутке времени с 18.00 до 08.00 влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 12 до 30 условных единиц (600 до 1500 леев) и на юридических лиц размере от 60 до 90 условных единиц (3 000 до 4 500 леев).