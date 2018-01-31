Как «автоматом» получить «10» по иностранному языку на БАКе

Выпускники, сдавшие экзамен по английскому языку по международно признанной системе TOEFL, могут рассчитывать на высший балл по экзамену на степень бакалавра.

Ученики, которые отвечают требованиям, изложенным в приложениях № 1 и № 2 Приказа № 157 от 20 марта 2015 года, могут подать заявление в письменной форме в секретариат учебного заведения до 10 апреля, сообщает diez.md.

Те, кто сдали экзамен по международно признанной системе TOEFL, могут попросить учреждение, выдавшее сертификат (Educational Testing Service, www.ets.org) до 1 мая выслать результат теста на адрес Национального агентства по куррикулуму и оценке.

Для того, чтобы получить «10» необходимо представить следующие документы:

– сертификат/диплом в оригинале;

– заявление, написанное кандидатом, согласно модели, установленной Национальным агентством по обеспечению качества в области образования и исследований, в котором просите присвоить высший балл по иностранному языку;

– копия удостоверение личности;

– три копии сертификата/диплома.