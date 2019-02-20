Как аукнулся аукцион

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О том, как мэрия Кишинёва теряет инвесторов

Румынская компания по производству автобусов не намерена больше участвовать в тендерах в Республике Молдова.

С пятой попытки

Эпопея с проведением аукционов по закупке автобусов для Кишинёва длится уже пару лет. На 8 февраля был назначен пятый по счёту тендер, по результатам которого Городской автобусный парк (ГАП) должен был пополниться 31 автобусом. На эту закупку из муниципального бюджета было выделено 80 млн леев.

Выиграть тендер рассчитывала румынская компания S. C. BMC Truck&Bus S. A., которая предложила самые низкие цены на данный вид транспорта, но в реальности победителем была признана фирма Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd, официальный дилер в РМ турецкого автобусного завода ISUZU.

Участвуйте сами!

Румынская компания выступила с публичным заявлением, в котором высказала своё мнение по поводу «честности» проведения аукционов в Молдове. Как следует из сообщения, румыны предлагали автобусы марки BMC 2019 года выпуска с гарантией в 30 месяцев и дешевле примерно на €7 тыс. за единицу. Но этим автобусам местная власть предпочла якобы более дорогие и устаревшие модели (2017–2018 годов выпуска) турецкой компании с гарантией в 24 месяца.

Представители S. C. BMC Truck&Bus S. A. утверждают, что соблюли все критерии, а мотивы отказа, выдвинутые ГАП, необоснованны. Мол, одной из причин их дисквалификации был низкий годовой оборот за 2017-й, не превышающий цифру в €2 млн. Но румыны утверждают, что их оборот превышает €4 млн и любой желающий может в этом убедиться, заглянув в бухгалтерский баланс, вывешенный на сайте компании. Вторая причина отказа – якобы отсутствие сертификата, что они являются официальными дилерами марки BMC. И это можно проверить на сайте, в пакете документов на страницах 110–111. Третья причина – отсутствие соответствующего опыта. «Мы – производители того типа автобусов в Румынии, который планировал закупить автобусный парк Кишинёва, к тому же и официальные дилеры транспортных средств марки BMC».

А вот компанию-победителя румыны обвиняют в том, что у них-то как раз и нет опыта в производстве автобусов. «Были представлены только две продажи, сделанные турецким производителем, который не имеет ничего общего с фирмой, объявленной победителем», – говорится в официальном сообщении BMC Truck&Bus S. A.

Румынская компания не впервые участвует в аукционах в Молдове и терпит фиаско. «Это второе наше участие в аукционе в РМ. В первый раз мы несправедливо проиграли тендер, теперь произошло то же самое, и это убедило нас в том, что дела идут плохо, поэтому мы… заявляем, что больше не будем участвовать в конкурсах в Молдове», – подчёркивается в сообщении.

Можно не сомневаться

О предсказуемости результатов аукционов и проведении их для галочки говорилось и ранее другими участниками организованных мэрией тендеров. Гражданский активист Андрей Тудос вёл переписку с некоторыми участниками провалившихся аукционов в Кишинёве по закупке автобусов и выяснил много интересного. Например, представитель львовского завода по производству автобусов сказал, что «в спецификации закупок есть ряд сомнительных технических положений, которые говорят о том, что они написаны в пользу конкретного производителя».

Это как раз и подтверждают результаты скандального аукциона. Да и автобусы были доставлены в Кишинёв как-то подозрительно быстро – до прохождения всей процедуры оформления итогов тендера, заключения контракта, регистрации его в Казначействе.

Врио мэра Р. Кодряну же утверждает, что отбор прошёл в рамках закона.

Анастасия Погодина