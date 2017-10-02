Кагульский адвокат во второй раз попался НАЦ за взятку (ВИДЕО)

Офицеры Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры задержали адвоката из Кагула по подозрению в злоупотреблении влиянием.

Согласно материалам следствия, мужчина требовал и получил 2500 евро от заявителя. Правозащитник пообещал повлиять на судей Рышканского суда с тем, чтобы обвиняемого не заключали под стражу.

Адвокат был пойман с поличным во время контролируемой передачи ему денег. Он был задержан на 72 часа.

Выяснилось, что нечистый на руку правозащитник уже находится под следствием за аналогичное преступление. Так, в прошлом году он незаконно получил за свое содействие 10 тысяч евро.

В итоге ничему не научившийся адвокат получил второе уголовное дело на свое имя. Если он будет признан виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет либо штраф в размере до 4 тысяч у.е. — эквивалента 200 тысяч леев.