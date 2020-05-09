Кагульчанина после инсульта доставили в столичную больницу экипажем SMURD (ФОТО)

Кагульчанина после инсульта доставили в столичную больницу экипажем SMURD (ФОТО)

8 мая SMURD перевёз 61-летнего жителя Кагула в Кишинёв. По данным ГИЧС, в миссии были задействованы два врача SMURD из Румынии и молдавская команда спасателей.

Пациента, перенёсшего инсульт, доставили спецмашиной скорой помощи из Кагульской районной больницы в Институт неврологии и нейрохирургии в Кишинёве. Транспортировка прошла без осложнений.

Напомним, с начала мая 9 врачей SMURD из румынских уездов работают в районной больнице Кагула и помогают местным специалистам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md