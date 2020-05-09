Кагульчанина после инсульта доставили в столичную больницу экипажем SMURD (ФОТО)

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8 мая SMURD перевёз 61-летнего жителя Кагула в Кишинёв. По данным ГИЧС, в миссии были задействованы два врача SMURD из Румынии и молдавская команда спасателей.

Пациента, перенёсшего инсульт, доставили спецмашиной скорой помощи из Кагульской районной больницы в Институт неврологии и нейрохирургии в Кишинёве. Транспортировка прошла без осложнений.

Напомним, с начала мая 9 врачей SMURD из румынских уездов работают в районной больнице Кагула и помогают местным специалистам.

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