Кагульчанин стал жертвой жестокого обращения за долг в 400 леев

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Житель села Лопэцика Какульского района подвергся жестокому обращению со стороны двух односельчан. Причиной послужила предполагаемая задолженность мужчины в 400 леев.

Инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 января. Двое молодых людей в возрасте 30 лет проникли в дом мужчины и нанесли жертве множество ударов руками, ногами и другими предметами. Чтобы получить долг, мужчину отвезли в багажнике к дому одного из нападавших, где мучения несчастного продолжились. Жертве был нанесён ножевой удар по ноге. В счёт предполагаемого долга нападавшие также забрали из хозяйства мужчины корову.

В итоге потерпевшему удалось сбежать от мучителей и обратиться в полицию, пишет publika.md. Было возбуждено три уголовных дела по фактам похищения человека, угрозы убийства и грабежа.

Лица, подозреваемые в совершении этих преступлений, задержаны и в настоящее время находятся под стражей в полиции Кагула. В случае признания вины им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.