Качество воздуха в Молдове вызывает беспокойство у специалистов

Об этом говорится в Аудиторском отчете по качеству воздуха.

Так, сообщается, что в нашей стране отсутствует достоверная информация о состоянии и реальном уровне загрязнения окружающей среды. Мониторинг качества воздуха также очень “хромает”, сообщает ipn.md.

Нет в Молдове и полного набора законов, касающихся качества воздуха, что приводит к затягиванию их согласования с законодательством ЕС, учитывая, что приближаются сроки, предусмотренные в Соглашении об ассоциации.

Счетная палата, опубликовавшая решение по данному докладу, сформировала ряд мер, которые правительство должно предпринять для исправления ситуации.