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Кабмин заблокировал 70 млн леев в бюджете судебного сектора. Об этом заявил в начале заседания правительства министр финансов Сергей Пушкуцэ.

Он объявил, что подписал приказ о блокировании ассигнований на финансирование судебного сектора, предусмотренных Законом о государственном бюджете в размере 70 млн леев. Действия были предприняты в строгом соответствии с Законом о публичных финансах, что позволяет Министерству финансов осуществлять это блокирование на срок до 60 дней.

– За это время мы представим правительству и парламенту законопроект о внесении поправок в государственный бюджет, где расходы, связанные с сектором юстиции, будут сокращены на 70 миллионов леев, – сказал министр.

Меры предприняты в контексте требования премьер-министра Иона Кику компенсировать из выделенного судебному сектору бюджета 70 млн. леев, после того как ЕСПЧ обязал Республику Молдова вернуть сумму пострадавшим по одному из судебных дел.

Президент страны Игорь Додон ранее заявил, что необходим механизм, с помощью которого квартиры и машины судей, которые виновны в осуждении Республики Молдова Европейским судом по правам человека, будут изыматься в пользу государства.