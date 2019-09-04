Кабмин выполнил поручения Совбеза: отменены четыре решения правительства, касающиеся сдачи в концессию аэропорта

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Действующий кабинет министров выполнил поручения, данные Высшим советом безопасности 23 августа. В частности, в ходе сегодняшнего заседания кабмина были отменены четыре решения, принятые Правительством Республики Молдова в период с 2012 по 2013 года, которые касались организации и проведения конкурса по отбору компании для сдачи ей в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Речь идет о решении об инициировании проекта о публично-частном партнерстве для сдачи в концессию аэропорта, решении об утверждении сдачи в концессию активов аэропорта, решении об утверждении результатов закрытого конкурса по отбору концессионера и о решении, которое повторно подтверждало утверждение сдачи активов авиагавани в концессию. Все они были отменены, как поручил ранее правительству ВСБ.

Напомним, что по итогам заседания Высшего совета безопасности, состоявшегося 23 августа, глава государства заявил, что есть резонные основания полагать, что уже в момент подписания контракта о сдаче Международного аэропорта Кишинева в концессию государству был нанесен ущерб.

– Приведу лишь один пример: в договоре о сдаче в концессию было указано, что у частного инвестора есть право взимать с каждого пассажира 9 евро. Только в прошлом году услугами Международного аэропорта Кишинева воспользовались 2,8 миллиона пассажиров. Простые расчеты показывают, что в прошлом году частный инвестор заработал за счет всех нас более 24 миллионов евро. Умножьте 24 миллиона евро на 49 лет и получите почти 1 миллиард евро за счет граждан. А частный инвестор обязался вложить в аэропорт всего 244 миллиона. То есть, государство уступает всё ради инвестиций на сумму 244 миллиона, но дает право инвестору заработать за счет наших граждан и граждан других стран – 1 миллиард евро. И это не говоря уже о множестве других сборов, – заявлял он.

В данной связи Игорь Додон выразил уверенность, что договор о сдаче в концессию аэропорта должен быть расторгнут на основании нарушения процедур в момент подписания контракта или же ввиду несоблюдения обязательств, взятых на себя инвестором при заключении сделки, а сам аэропорт должен быть возвращен в государственное управление.