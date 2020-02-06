Кабмин утвердил ряд кадровых перестановок

Кабмин утвердил ряд кадровых перестановок

Правительство Молдовы утвердило на вчерашнем заседании ряд кадровых перестановок. Так, на пятилетний срок утверждено назначение Натальи Донцу на должность администратора Парка информационных технологий “Moldova IT Park”.

Игорь Вылку и Олег Лищенко назначены заместителями главы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, передаёт moldpres.md. В то же время на основании поданного заявления была утверждена отставка заместителя директора Агентства публичной собственности Вадима Дерменжи.

Также правительство утвердило назначение представителей территориальных бюро Государственной канцелярии в ряде населённых пунктов.

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