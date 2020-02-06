Кабмин утвердил ряд кадровых перестановок

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Правительство Молдовы утвердило на вчерашнем заседании ряд кадровых перестановок. Так, на пятилетний срок утверждено назначение Натальи Донцу на должность администратора Парка информационных технологий “Moldova IT Park”.

Игорь Вылку и Олег Лищенко назначены заместителями главы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, передаёт moldpres.md. В то же время на основании поданного заявления была утверждена отставка заместителя директора Агентства публичной собственности Вадима Дерменжи.

Также правительство утвердило назначение представителей территориальных бюро Государственной канцелярии в ряде населённых пунктов.