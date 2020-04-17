Кабмин распорядился выделить 6 млн леев для выплаты единовременного пособия заразившимся коронавирусом медработникам

Кабмин распорядился выделить 6 млн леев для выплаты единовременного пособия заразившимся коронавирусом медработникам

Шесть миллионов леев будут выделены из интервенционного фонда правительства центральным и местным публичным властям для предоставления ими единовременного пособия работникам медицинской системы, заразившимся коронавирусом. Соответствующее решение было принято в пятницу кабинетом министров. 

Согласно постановлению правительства, почти 2,5 миллионов леев получит Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ, и более 400 тысяч леев – Муниципальный совет Кишинева. Деньги для выплаты пособия направят также местным советам районов: Кагул, Дондюшаны, Единец, Фалешты, Глодяны, Оргеев, Резина, Сорока, Штефан-Водэ и Тараклия.

Напомним, заразившиеся COVID-19 медицинские работники получат единовременное пособие в размере 16 тысяч леев.

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