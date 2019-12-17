Кабмин провел встречу с аккредитованными в РМ послами

Кабмин провел встречу с аккредитованными в РМ послами

Премьер-министр Ион Кику провел сегодня встречу команды правительства с послами, аккредитованными в Молдове. На заседании премьер-министр представил дипломатам приоритеты Плана действий правительства на 2020-2023 годы.

Глава кабмина отметил в числе приоритетов реформу юстиции, государственные инвестиции в инфраструктуру, модернизацию экономики и рост благосостояния людей.

– Правительство будет действовать прозрачно. Внедрение Соглашения об ассоциации мы считаем приоритетом, и сохраним открытый диалог со всеми партнерами, –  сказал премьер-министр.

Ион Кику сообщил послам, что правительство предпримет действия, направленные на правильное и взаимовыгодное сотрудничество с международными учреждениями, такими как МВФ, ЕБРР, Всемирный банк. Вице-премьер по реинтеграции, руководители Министерства юстиции и Министерства иностранных дел и европейской интеграции  также рассказали послам о приоритетах на 2020 год.

В завершение заседания премьер-министр поблагодарил послов за поддержку, оказываемую Республике Молдова, отметив, что помощь на самом деле предоставляется гражданам страны, а не правительствам.

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