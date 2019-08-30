Кабмин провел кадровые перестановки

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Правительство утвердило на сегодняшнем заседании ряд отставок. В частности, в Министерстве юстиции был назначен новый государственный секретарь.

Так, Эдуард Сербенко был уволен с должности госсекретаря данного ведомства, а его место заняла Виорика Михайлова-Морару.

Кроме того, Виорика Прикоп была уволена с должности государственного секретаря Министерства экономики, Даниела Морарь была освобождена от должности государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции и переведена на другую должность. Кабинет министров также принял отставку Анастасии Очевидной с должности госсекретаря Министерства здравоохранения.

На сегодняшнем заседании также было решено внести дополнительную поправку к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Она, в частности, предусматривает, что магазины «duty-free», расположенные при въезде в Республику Молдова и обслуживающие дипломатический корпус, будут пользоваться льготами до истечения срока действия лицензии на деятельность без права продления. Кроме того, кабинет министров одобрил законопроект, согласно которому президенты Республики Молдова после завершения своих полномочий больше не будут иметь права на кабинет и личного помощника и будут пользоваться служебными машинами только «по запросу». Еще одно сегодняшнее решение правительства касается реорганизации Службы информационных технологий и кибербезопасности путем слияния с государственным предприятием «MoldData».