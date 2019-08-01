Кабмин назначил нового главу Национальной компании медстрахования

Кабмин назначил нового главу Национальной компании медстрахования

Сегодня, 1 августа, кабинет министров назначил Андрея Матей на должность главы Национальной компании медицинского страхования.

Стоит отметить, что до этого Андрей Матей работал во Всемирной организации здравоохранения, а также занимал государственную должность, будучи начальником Управления финансов, бюджета и страхования Министерства здравоохранения.

– Он молод. Мы должны произвести обмен поколениями, – отметила министр здравоохранения Алла Немеренко.

Напомним, что бывший директор Национальной компании медицинского страхования Тамара Андрушка была освобождена от должности 10 июня по запросу министра здравоохранения.

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