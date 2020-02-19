Кабмин намерен масштабно инвестировать в инфраструктуру районов

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с директором бюро Всемирного банка в РМ Анной Ахалкаци. Собеседники обсудили конкретные аспекты сотрудничества между Молдовой и ВБ, включённые в стратегию партнерства на 2018-2021 гг.

Как передаёт moldpres.md, Кику рассказал о приоритетах правительства на 2020-2023 гг., подчеркнув намерение масштабно инвестировать в инфраструктуру с целью повышения привлекательности районов страны в качестве инвестиционных направлений для крупных промышленных компаний.

В свою очередь представитель Всемирного банка отметила, что это учреждение поддерживает проекты, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных производителей, улучшение бизнес-климата, модернизацию энергетической инфраструктуры, цифровое управление и др.