Кабинет против open space. В каких условиях лучше работать?

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Офисы по типу open space сегодня не редкость — начальству удобно, т.к. все на виду, а вот для работников не все так однозначно. Да и с точки зрения здоровья вопросов много — что же лучше, открытый офис или отдельные кабинеты.

Привычные кабинеты сегодня уходят в небытие. Ведь даже в рамках одной отдельной комнаты работодатели могут обустраивать небольшой open space, размещая сразу несколько человек на относительно небольших площадях. И, казалось бы, что тут такого — все вместе, рядом, больше общения, проще решать рабочие вопросы. Но нет, медики отмечают, что open space хуже влияет на состояние человека, чем стандартные кабинеты. О том, что именно может пойти не так в открытом пространстве, и какие недостатки есть у любимых многими кабинетов, АиФ.ru рассказали специалисты.

Проблемы с концентрацией

В цифровую эпоху, когда человек и так с трудом успевает следить за всем, что происходит, большое количество коллег рядом только усугубляют ситуацию. Телефоны вокруг звонят, то тут, то там возникают локальные совещания, коллеги общаются друг с другом, печатают принтеры и т.д. «Open space — особая планировка офисов, при которой все сотрудники размещаются в одной большом помещении. Столы в таких офисах расставляются рядами, а рабочие места отделяются тонкими перегородками. Конечно, у таких помещений есть свои минусы. В первую очередь, это шум — чаще всего в open space работают более десятка человек» — говорит заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра Мединцентра (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Саакян.

По данным исследований, работники в open spacе теряют 86 минут в день, отвлекаясь на разные мелочи, например, на подошедшего коллегу, который хочет поболтать о жизни. «Работа в open space офисе, конечно, сказывается на психике, работоспособности и концентрации внимания сотрудников. В связи с этим работодателям необходимо формировать специальные условия, чтобы нейтрализовать возможные отрицательные эмоции и их последствия. В таких условиях снижается работоспособность, компания-работодатель несет убытки», — отмечает врач-психотерапевт того же Мединцентра Борис Богомыслов.

В отдельном кабинете человек, как правило, защищен от подобного вмешательства в свою жизнь. Разве что для экстравертов подобный вариант организации рабочего пространства может оказаться губительным — ведь им необходимо общение, которого они не получат. «Для экстравертов open space может показаться лучшим вариантом, потому что они очень любят общаться. Они действительно генерят больше идей, когда много общаются. Именно в общении экстраверты могут понять что-то, осознать, развить проект, им приходят творческие идеи в голову при контакте с другими людьми. Но при этом они склонны к очень быстрому эмоциональному выгоранию. Общаясь целый день на работе по 8 часов минимум, домой они приходят выжатые как лимон. Так что для них в психологическом плане такая организация офисного пространства тоже тяжела в психологическом смысле», — говорит психолог Марина Хрусталева.

Миграция заболеваний

Естественно, в открытом пространстве более активно разносятся различные болезни. Обычное ОРВИ легко может принять формы эпидемии, кочуя от одного работника к другому — препятствий-то для вирусов нет. И тут справиться с ситуацией могут только сами работники, которые должны проявить максимум ответственности перед коллегами. «Очень важно помнить, что при первых признаках заболевания не следует выходить на работу. Подумайте не о заработке, а о своих коллегах, среди которых могут быть люди с ослабленным иммунитетом, беременные женщины», — говорит Саакян.

В кабинетах такая ситуация упрощается изолированностью — вирусам сложнее перемещаться из комнаты в комнату.

Рост стресса

Невозможность уединиться, свойственная для офисов с open space, для многих является серьезным фактором стресса. Из-за того, что им приходится быть постоянно на виду, а еще и звонить, с кем-то договариваться, контролировать шум вокруг себя и отвлекаться на многие другие детали, легко впасть в настоящую депрессию. Также такие состояния нередко приводят к хронической усталости и невозможности сконцентрироваться. «В США в 50-е годы исследовали психическое здоровье нации. Оказалось, что человек, приходящий на работу в плохом настроении, с недомоганием, сниженной концентрацией внимания, низкой работоспособностью, не может выполнять свои обязанности качественно и в полном объеме. Поэтому на многих предприятиях открылись кабинеты психотерапии, где сотрудники получают необходимую психологическую помощь. Такие меры позитивно влияют на психологический климат коллективов и эмоциональное состояние конкретных сотрудников, работающих в open space. К сожалению, не все работодатели в России работают над созданием комфортного психологического климата в коллективе», — считает Богомыслов.

«Работая в open space, нужно быть готовым к тому, что мозг будет все время в перенапряжении, психика будет слышать какой-то шум. Даже когда нам кажется, что мы сконцентрированы на какой-то выполняемой задаче, то уши все равно все улавливают и обрабатывают информацию. Нужно быть готовым к эмоциональному выгоранию, быстрой утомляемости, также следует понимать, что отношения с коллегами могут испортиться. Домой сотрудники таких офисов также приходят максимально уставшими, что может вести за собой и разлад в семье, так как сил на общение уже не остается», — отмечает Хрусталева.

Внутренние взаимоотношения

Конечно же, сложно избежать в условиях open space и таких проблем, как несовпадение взглядов на те или иные вопросы. Борьба за кондиционеры и открытые форточки для проветривания, вопросы приема пищи на рабочем месте — все это может стать серьезной проблемой работы в открытом помещении. «Важно, чтобы работодатель проводил специальную оценку условий труда на рабочих местах. В офисе должна быть хорошая вентиляция. Отмечу, что часто open space размещаются в современных многоэтажных зданиях, где, скорее всего, нет возможности открывать окна для проветривания. Также в конце каждого рабочего дня должна проводиться влажная уборка», — говорит Саакян.

Есть версия, что кабинеты разобщают коллектив. И в этом их главный минус — ведь теряется общий дух, который обычно создают посредством корпоративов, тимбилдингов и т.д. Однако специалисты уверяют, что это не так. «Эмоциональное выгорание наступает быстрее, чем там, где сотрудники работают в обычных кабинетах со стенами и дверями. Ведь людям в отдельных кабинетах проще сосредоточиться на трудовых задачах, когда их ничто не отвлекает. В открытом пространстве скорее даже командный дух ухудшится, потому что рано или поздно люди просто начнут бесить друг друга из-за того, что волей или неволей нарушают личное пространство. И каждому захочется отгородиться от этого — от шума, взглядов, реплик, просьб, комментариев. Но так как физически нет возможности отгородиться, то придется отгораживаться злостью, неудовольствием, претензиями и презрением, чтобы оттолкнуть от себя людей», — подытоживает Хрусталева.