В трех министерствах назначены новые госсекретари

В трех министерствах назначены новые госсекретари

Кабинет министров утвердил сегодня новые назначения на должности госсекретарей трёх министерств.

Так, Андрей Чёрный назначен на должность госсекретаря в области транспорта Министерства экономики и инфраструктуры, пишет moldpres.md. Серджиу Лука и Думитру Удря стали госсекретарями Министерства финансов, Дину Тодерашку и Татьяна Молчан – госсекретарями Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

В то же время Артем Жуков был назначен правительством на должность генерального директора Национального антидопингового агентства.

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