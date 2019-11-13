К зиме готовы: на дорогах страны будут работать 500 единиц спецтехники

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Более 500 единиц спецтехники будут задействованы зимой в работах по расчистке и обработке национальных трасс. Дороги местного значения будут обслуживаться техникой, предоставленной местными властями.

Как пишет moldpres.md, для борьбы с гололедицей уже подготовлено около 56 тыс. тонн противоскользящего материала, а его закупки продолжаются. В работах по расчистке снега и по борьбе с гололедицей будет задействовано более 500 рабочих. Также на сложных участках дорог зимой будут созданы посты по отбуксированию большегрузного транспорта.

Гражданам напоминают, что на национальных трассах установлены 33 видеокамеры, с помощью которых участники дорожного движения смогут отслеживать обстановку на определённых участках дорог.