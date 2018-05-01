К социальной справедливости через местные и парламентские выборы и президентскую республику: социалисты провели Первомай в Кишиневе (ФОТО)

Около 30 тысяч граждан со всей республики откликнулись на призыв Партии социалистов и приехали в Кишинев, чтобы традиционно отпраздновать Первомай в молдавской столице. Люди прошли двумя колоннами – от Академии наук и от Республиканского цирка – по главным улицам Кишинева, скандируя праздничные лозунги: «Мир, труд, май!», «Молдова!», «Пока мы едины, мы непобедимы!», «Ура!».

У памятника Штефану чел Маре их встретил президент страны Игорь Додон, который в 2012 году, будучи председателем ПСРМ, и выступил с инициативой возрождения первомайских парадов и митингов в Молдове. Глава государства возглавил колонну граждан. По завершении шествия у здания парламента страны прошел митинг с выступлениями.

Игорь Додон, Президент Республики Молдова:

Сегодня – праздник людей труда, наш праздник. Традиционно уже 7 лет подряд мы проводим этот марш солидарности. Сегодня пресса меня спросила: «Вы же не состоите в партии, что вы тут делаете?». Но я социалист, я вместе с гражданами, я вместе с вами был, есть и останусь. И хочу вас заверить в том, что никто и ничто не сможет помешать нам выиграть в этом году. Мы переживаем непростые времена. Есть провокаторы и внутри страны, и за ее пределами. Справа от нас – здание парламента, в котором сидит парламентское большинство, которое никто не выбирал и не поддерживает. В 2014 году мы сказали, что мы уходим в оппозицию от евроунионистов. Прошло 4 года, мы не изменили свою позицию. Мы были тверды. Есть и некоторые победы: мы освободили здание слева от нас, президентуру, от евроунионистов, которые в 2009 году поиздевались над этим государственным символом и подожгли его. Мы выгнали их отсюда и отремонтируем это здание, как отремонтируем и всю страну. 2018 год – это год граждан РМ, год Штефана чел Маре, и мы обязаны во имя памяти Штефана и во имя наших детей, победить. У нас нет другой Родины. У нас есть единственная Родина – Молдова. Мы с вами стали очень серьезной политической силой и командой. Никто из наших противников этого не ожидал. Прошло 7 лет, и мы стали главной командой профессионалов и главной политической силой страны. Мы готовы взять на себя ответственность за будущее страны, и мы обязаны это сделать, победить, как мы это сделали в 2016 году, как мы должны победить на выборах в Кишиневе и в Бельцах через несколько недель. Но основная победа предстоит нам этой осенью. У нас других шансов не будет. В этом году у нас есть единственный шанс освободить эту страну от бандитов, которые находятся у власти, и здесь у нас нет права на ошибку. Поэтому призываю всех, вне зависимости от цветов партий, поддержите команду профессионалов, поддержите ПСРМ, потому что только вместе мы сможем навести порядок. За нами наши дети и внуки, и мы должны сохранить эту страну для них. Мы обязаны это сделать. Но для этого мы должны быть едины. В этом году, в год Штефана, будет наша с вами победа. Через несколько недель победим в Кишиневе и в Бельцах, а в конце этого года по всей стране. Не забудьте, что через неделю у нас священный праздник День Победы. Сегодня с нами были ветераны, которые шли весь маршрут. День Победы был, есть и будет в Республике Молдова. 9 мая мы должны быть вместе и отпраздновать этот день, потому что победа будет за нами, за сильной командой.

Зинаида Гречаный, председатель Партии социалистов:

Этот праздник очень актуален для нас. Мы хотим социальной справедливости, мира, чтобы Молдова была кусочком рая в мире. Этого хотим мы, молдаване, все те, кому небезразлично будущее нашей страны. Мы с вами говорили, что первый шаг на пути изменений – это установление президентской республики. Мы с вами собрали более 1,5 миллиона подписей в поддержку президентской республики, мы достучались до сердца каждого гражданина. Граждане поставили свои подписи. Это значит, что на парламентских выборах люди выберут новую страну, новые перемены. Это будет главная цель, которая будет в предвыборной платформе Партии социалистов, с которой мы пойдем на парламентские выборы. Пойдем и выиграем!

Ион Чебан, кандидат ПСРМ на должность примара Кишинева:

Сегодня самая серьезная проблема как Кишинева, так и всей Молдовы – это то, что люди уезжают и более не хотят возвращаться. Мы должны остановить это, а для этого надо заботиться о каждом гражданине в каждом населенном пункте страны. Всем им необходимо вернуть уверенность в завтрашнем дне, в особенности потому что они нужны всей стране, каждому населенному пункту. И я уверен, что вместе с вами нам это удастся: сначала здесь, в Кишиневе, а потом и по всей стране мы обязательно победим! У нас нет альтернативы, мы обязательно должны победить, положить конец уродливому правлению столицей и страной. Нам нужен белый и зеленый город, красивый и комфортабельный абсолютно для всех.

Александр Усатый, кандидат ПСРМ на должность примара Бельц:

Бельчане полны надежды, что только сильный и ответственный президент сможет изменить жизнь в этой стране к лучшему. Они готовы поддерживать Игоря Додона, все его инициативы, в первую очередь, об изменении формы правления Молдовы от парламентской республики к президентской республике. Они уверены в нем, они его поддержали на президентских выборах, и Бельцы показали один из лучших результатов в Молдове. Я уверен, что и на ноябрьских парламентских выборах Бельцы и весь север Молдовы поддержат Партию социалистов и Игоря Николаевича.

Влад Батрынча, депутат Партии социалистов:

Сегодня мы собрались для того, чтобы сказать: мы хотим перемен! Хотим другой власти, другого подхода к проблемам простых людей. Граждане больше не верят тому, что ежедневно видят по телевизору, не верят власти, избранной под покровом ночи. Поэтому они собрались сегодня здесь: чтобы показать солидарность и единение!

Богдан Цырдя, депутат Партии социалистов:

ПСРМ – единственная партия, в которой нет олигархов, и которая провела более 500 протестов и пикетов против них. Только ПСРМ из всех молдавских формирований противостоит коррупции, борется за повышение зарплат, пенсий, стипендий. Мы всегда боролись за права трудящихся, и люди нас поддержали. Вот почему ПСРМ получила большинство голосов в 2014 году, поддержанный социалистами кандидат выиграл выборы башкана в 2015 году, была одержана победа на президентских выборах в 2016 году и будет одержана победа и на парламентских выборах в 2018 году!

Каролина Липская, представитель “Молодой гвардии”:

Мы, молодежь, хотим жить в перспективной стране, но это правительство делает всё наоборот. Люди, которые строили школы и университеты, фабрики, подняли образование и науку на высокий уровень, теперь получают мизерные пенсии. Студенты с высокой успеваемостью получают маленькие стипендии, зарплаты учителей и врачей оставляют желать лучшего. Мы хотим другого пути, хотим жить в Республике Молдова с процветающим будущим.

Уверены в поддержке народа и победе!

По итогам митинга его участниками единогласно была принята резолюция. В ней говорится о том, что граждане, представляющие все населённые пункты Республики Молдова, выступают категорически против политики правящего режима Молдовы, направленной на ликвидацию молдавской государственности и нейтралитета, демонтаж социальной системы страны, превращение Молдовы в придаток НАТО и Евросоюза. Также люди выражают недовольство антисоциальными действиями правящего большинства, блокированием инициатив главы государства и антироссийской политикой властей.

– Мы, члены Партии социалистов Республики Молдова, полны решимости продолжить нашу многолетнюю борьбу против социально-экономического курса правительства и парламентского большинства. Партия социалистов ставит перед собой целью смену политического режима и губительного курса страны посредством нашей победы на парламентских выборах осенью этого года. Первым шагом к достижению нашей цели станет победа подлинно народных кандидатов на выборах примаров двух крупнейших городов Молдовы – Иона Чебана в Кишинёве и Александра Усатого в Бельцах. Последующей задачей подготовки к парламентским выборам станет проведение внутренних выборов (праймериз), направленных на то, чтобы по одномандатным округам были выдвинуты наиболее авторитетные кандидаты, облечённые доверием населения в этих территориях. Верим, что эти люди, победив в одномандатных округах, станут подлинным голосом народа в новом парламенте страны, – отмечается также в документе.

Участники митинга также выразили полную поддержку президенту и инициативе о переходе к президентской республике.

– Партия социалистов Республики Молдова была и остаётся партией борьбы за молдавскую государственность и социальную справедливость. Мы уверены в поддержке со стороны народного большинства и в нашей победе! – заключается в документе.